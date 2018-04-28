Квартира-студия с необычной планировкой и яркой стеной

Плавно отступая от вековой консервативности, молодое поколение британцев, поглощённых повсеместной урбанизацией, расширяет рамки канонов классического английского дома.

Викторианский стиль и колониальные пережитки некогда могущественной империи, делавшие из жилья музейную экспозицию, уступили место ярким краскам и современным приёмам в оформлении интерьера.

Это вовсе не протест против традиций, это скорее способ разнообразить и без того завидную серость погоды Туманного Альбиона, играть на контрасте, привнося палитру цветов хотя бы в дом. А как иначе, если всё, что ты видишь из окна на протяжении 200 дней в году, это свинцовые тучи и дождь, который регулярно разливает Темзу.

Наши герои, молодая пара, хоть и не являются подданными Её Величества, но умело переняли опыт последних, добавив цвет интерьеру небольшой квартиры в нередко пасмурном Подмосковье. Татьяна и Влад, хозяева жилья, не представляют свою жизнь без путешествий, открывая всё новые и новые места.

Посетив с десяток городов и достаточно повидав, они поняли, что в сердце им особенно запало одно место — столица Соединённого Королевства, Лондон. Отсюда и идея запечатлеть свою любовь к «городу дождей» в стенах и крыше.

Отсутствие уменьшенных копий Тауэрского моста или Вестминстерского Аббатства никак не повлияло на то, чтобы с лёгкостью уловить в оформлении квартиры британский акцент.

Кто как не выпускники Британской высшей школы дизайна из московской студии Zi-Design Interiors, а в частности автор проекта, дизайнер-декоратор Анна Чеверева, смог бы лучше реализовать эту задумку!

Анна Чеверева, дизайнер-декоратор

Свою профессиональную деятельность начала в 2011 году, сразу после окончания факультета дизайна интерьера Британской высшей школы дизайна. Основным направлением её работы стало оформление частных и общественных пространств. Участвует в качестве дизайнера-эксперта в тематических телепрограммах. Анна одна из тех, кто без устали пополняет свои профильные знания и успешно применяет их на практике, в 2014 году окончила школу дизайна интерьера «Детали».

zi-design.ru Полтора месяца проектировки, полгода на реализацию и около 1,5 миллионов рублей превратили обычную однокомнатную квартиру в новостройке в жильё, вполне характерное, к примеру, для богемного района Блумсбери (Bloomsbury) в Лондоне.

Единственное, что выдаёт «не Лондон», это вид из окна, который, к счастью или к сожалению, не подлежит переделке. Помимо стилистических решений, главным пожеланием семейной пары было максимальное расширение пространства, использование буквально каждого сантиметра с пользой.

В распоряжении дизайнера оказалась площадь без перегородок (санузел не в счёт) — всего 43 квадратных метра. И единственным верным решением стало создание функционального пространства, объединяющего гостиную, обеденную зону и спальное место.

Анна Чеверева, дизайнер-декоратор:

— Когда мы встретились с ребятами, и я узнала больше о том, какие у них увлечения, почему именно Лондон, а не другая мировая столица, я сразу загорелась проектом. Английский стиль в архитектуре и дизайне, как классический, так и современный, мне близок по духу. Главное, что на начальном этапе работы установилось взаимопонимание с владельцами. Таня и Влад с удовольствием вникали в детали проекта, принимали активное участие в формировании основной идеи интерьера, развивали её и дополняли мои предложения.

zi-design.ru Репрезентативная зона гостиной из-за небольшой площади помещения лишилась классической диванной секции, но взамен получила куда более привлекательное кресло Egg, созданное дизайнером Арне Якобсеном (Arne Jacobsen) ещё в далёком 1958 году. Чёрный цвет кресла-яйца разбавляют две яркие подушки.

Как два человека помещаются в одно кресло при просмотре кино? Ответ прост — никак. Телевизор хозяева не сильно жалуют, он исполняет чисто декоративную функцию — доказательством служит наличие разношёрстной литературы, рассредоточенной по всему дому. Плазма заняла своё почётное место на заниженной деревянной консоли из ИКЕА

Пол устлан ярко-розовым ковром с интересным рисунком, той же марки, что и полка под мультимедиа. Творение Якобсена идёт в паре с рабочим местом, которое искусно организовано за счёт широкого подоконника-столешницы во всю длину стены.

Под ней удачно разместились функциональные стеллажи для хранения книг, рабочих бумаг и прочих вещей, нужных и не очень. Над импровизированным столом в два ряда нависли полки под семейные фото и декор.

Альтернативой журнальному столику стала разработка известной ирландки Эйлин Грей (Eileen Grey): стеклянный стол E 1027 с лаконичным дизайном и практически 100-летней историей. Разрешением на его производство владеет немецкая компания ClassiCon.

Общий свет в комнате организован за счёт точечных светильников на потолке. За локальное освещение отвечает торшер и настольная лампа в рабочей зоне.

Пространство гостиной плавно перетекает в приватную зону для хозяев. Общую стену с ярким цветочным рисунком на обоях разрезает сквозной стеллаж, номинально отделяя репрезентативную зону от спальни.

Броское оформление стены заметно контрастирует с общим для всей квартиры нежно-серым оттенком обоев. За широкой двуспальной кроватью Тани и Влада удачно интегрирована в стену функциональная ниша для хранения вещей.

Вместительный стеллаж высотой от пола до потолка призван освободить пространство квартиры от нагромождения. Вот почему он целиком отдан под одежду, обувь и сумки хозяйки.

Скромную часть общего пространства гостиной занимает обеденная зона с кухонной секцией. Мебель для кухни специально заказали в Италии, выбор пал на марку Aran с её минималистичной моделью Mia в бежевом цвете.

Фасад шкафов и ящиков отделан специальным декоративным покрытием — меламином, устойчивым к механическим повреждениям и влаге. Бытовая техника спрятана в середине мебели, а стена выложена белой глянцевой плиткой.

Дополнительное хранилище для кухонных мелочей и по совместительству стеллаж для вина был погружён в стену рядом. Обеденный стол-тюльпан финского архитектора Ээро Сааринена (Eero Saarinen) дополняют прозрачные стулья на деревянных ножках — авторство супругов Имз (Charles & Ray Eames).

От гостиной в прихожую ведёт небольшой коридор. По правую руку организована вместительная система хранения в виде шкафа, который закрывает спальную зону хозяев.

За счёт того, что прихожая освобождена от вешалки и комода, а единственный предмет в ней — это высокий складной деревянный табурет-стол, она кажется просторнее, несмотря на скромные размеры. Вся верхняя одежда и сменная обувь хранятся в шкафу.

Символичны хозяйские резиновые сапоги марки Hunter — вероятно, это лучшая пара для дождливой «лондонской» погоды.

На противоположной стене от шкафа — вход в ванную комнату. Владельцы отказались от экономии пространства за счёт душевой кабины, оставив полноценную горизонтальную ванну.

Стены в комнате выложены глянцевой плиткой в двух цветах, за счёт сочетания тёмной снизу и белой сверху зрительно увеличена высота потолков. Здесь нет никаких дополнительных отсеков для хранения косметики и бытовой химии, только шкафчик с зеркалом над раковиной — просто и со вкусом.

Примечательно, что корпусная мебель в квартире изготовлена на заказ, с учётом индивидуальных параметров пространства, а покупные предметы чётко выдержаны в стиле ретромодерн.

Можно очень долго перечислять элементы декора, которыми щедро обставлена квартира. Их много и они разнообразны, но все без исключения объединены воспоминаниями ребят, и эти воспоминания теперь стали частью интерьера.

Тема флоры продолжается не только в рисунке обоев. Квартира буквально наполнена зеленью, хозяйка очень любит живые полевые букеты и комнатные растения.

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