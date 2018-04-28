5 самых распространённых ошибок в обустройстве маленьких комнат

Счастливые владельцы небольшой жилплощади зачастую в разговорах о недвижимости используют фразы вроде «маленькая, но зато своя». Звучит это скорее как попытка оправдать незавидный метраж и собственные возможности, нежели как искренняя гордость.

Но почему всё так? Бытует мнение — чем больше места, тем лучше. Спешим развеять сложившийся «размерный» стереотип. Необъятная площадь квартиры или дома — это, конечно, хорошо, но в ограниченном количестве квадратных метров нет ничего постыдного.

Напротив, небольшое пространство даёт отличную возможность реализовать самые смелые идеи, которые не всегда удачно применимы для жилья-гиганта. Конечный результат, который покажет, станет ли ваш дом просторнее или всё-таки обречён на тесноту, напрямую зависит от грамотного и максимально продуманного обустройства интерьера.

Только-только приступая к оформлению голых стен комнаты или решившись на реорганизацию существующих, руководствуйтесь принципом: «Предупреждён — значит вооружён».

Воспользовавшись советами архитектора Евгения Виленкина, дизайнера Анны Чеверевой и декоратора Милы Загуменной, мы выделили самые часто допускаемые ошибки в оформлении помещения, о которых лучше знать заранее, нежели исправлять постфактум.

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1. Не тот цвет стен

Светлые головы дизайна рекомендуют использовать в оформлении стен белый цвет как основной, он зрительно увеличивает пространство и объём комнаты. Так и есть, такой приём идеально подходит для сравнительно больших площадей, но, как ни удивительно, его чары только частично действуют в рамках совсем небольшой комнаты.

Вам не обязательно полностью отказываться от светлых оттенков в интерьере, но применив более глубокие, контрастные и яркие цвета хотя бы на одной из стен (и даже на потолке), вы сделаете помещение более живым и динамичным.

Мила Загуменная, декоратор:

— На мой взгляд, одной из самых примечательных ошибок в маленьком интерьере становится однотонный цвет стен, без какого-либо контрастного намёка. Опираясь на свой опыт работы, могу сказать, что как раз в объёме небольшого пространства интереснее разглядывать красивый, более насыщенный цвет и фактуру. Это делает помещение богаче, привлекает внимание не к размерам, а к общей стилистике.

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Наше мнение:

— Размышляя над цветом стен, вы можете попробовать нанести вертикальные или горизонтальные полосы. Таким образом, в зависимости от ориентации линий, пространство будет увеличиваться в высоту или в ширину соответственно. Как вариант можно использовать градацию цвета горизонтальных полос, от самых тёмных внизу, ослабляя глубину оттенка в направлении потолка. Вертикальные полосы могут быть контрастными и чередоваться друг с другом по толщине линий.

2. Мебель не по размеру

В который раз звучат как мантра слова — «избегай нагромождения мебели», и в который раз большинство всё же пренебрегает правилом, так и норовя перекрыть доступ кислорода в помещение. С одной стороны, желание по максимуму оборудовать пространство мебелью понять можно, дело-то житейское.

Тут тебе и шкаф с тумбой, диван и кровать, а рядом письменный стол в паре с приёмной секцией на шесть персон, и это всё в одном месте — удобно, не так ли? С другой стороны, такой вариант подходит разве что мебельному складу в день отгрузки, но никак не жилой комнате скромных размеров, а ведь для кого-то это норма.

Обставляя комнату, оставьте только самую необходимую мебель: объёмные кресла замените стульями из прозрачного пластика, выберите горизонтальное решение для напольных предметов: тумб, комодов, подставок под мультимедиа.

По возможности опустив их высоту ниже уровня глаз, вы зрительно освободите середину и верхнюю часть стен, переместив всю нагрузку на пол. Решив установить шкаф или стеллаж, используйте всю высоту помещения, от пола до потолка, таким образом вы получите дополнительное пространство для хранения вещей.

Анна Чеверева, дизайнер:

— Прежде чем заполнять комнату мебелью, необходимо провести замеры. В зависимости от полученных результатов мебель должна быть подобрана соответствующая и с учётом необходимого — минимум 80 см — расстояния между каждым из предметов интерьера. К слову, не забывайте учитывать место для открывания ящиков, дверей, необходимую площадь для отодвигания стула и прочее.

Если речь, к примеру, идёт о приватной зоне, то разумнее отказаться от кресла с торшером в пользу более просторной кровати с продуманным освещением. Спальное место лучше всего расположить таким образом, чтобы к нему был доступ по обе стороны, то есть кровать не должна стоять впритык к стене. Комната станет просторнее и комфортнее.

zi-design.ru Евгений Виленкин, архитектор:

— Непродуманное отношение к пространству и функциональным зонам непростительно. В условиях дефицита места можно воспользоваться трансформирующейся мебелью. У неё есть ряд недостатков в виде более быстрого износа механизмов и рабочих узлов. Но тем не менее превращение квартиры в «жилище-театр» с трансформацией пространства в зависимости от превалирующей функции вполне оправданно.

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3. Частичное использование пространства

Владельцы больших апартаментов редко задумываются над тем, как компактнее организовать пространство для хранения вещей, хотя для них всегда найдётся свободное место. А вот у хозяев небольших квартир это чуть ли не первопричина постоянной головной боли.

Трезво оценивая неисчислимое количество нажитого добра, понимаешь: его и выбросить жалко, и хранить негде. В ход идут громоздкие шкафы, массивные тумбы и прочие конструкции, которые просто-напросто «съедают» пространство, так и не вместив всё и вся.

Будьте хитрее, обманите метраж, освободив пространство, используя каждый, казалось бы, непригодный угол для хранения вещей.

Наше мнение:

— Интегрируйте небольшие тумбочки под подоконник, погрузите стеллаж в простенках между окнами, сделайте навесные ящики над дверным пролётом, в конце-то концов, используйте пустоты под кроватью, превращая их в дополнительное место хранения.

4. Излишний декор

Естественно, функциональность — это фаворит небольшого пространства, но не стоит забывать об эстетическом аспекте обустройства помещения. Парадоксально, но именно на этапе декорирования интерьера начинаются проблемы. Все мы неповторимы, и у каждого из нас в разной степени развита тяга к прекрасному.

Кому-то достаточно небольшой вазы на тумбе, а кто-то вторым слоем навешивает картины на стену — и всё мало. Золотое правило декорирования скромных покоев — это учёт количества предметов. Даже самые необычные аксессуары могут просто потерять свою привлекательность в общем излишнем потоке декора. Меньше — значит больше.

Следуя правилам декорирования небольшого пространства, создайте зрительный центр комнаты, это может быть живопись на стене или один элемент, но тот, который способен конкурировать с тысячью безделушками. Расширить пространство также можно с помощью украшений: стеклянные, зеркальные и другие отражающие аксессуары вступят в игру со светом, придав комнате лёгкость.

Мила Загуменная, декоратор:

— Оформляя комнату декоративными элементами, помещение следует воспринимать как монументальное произведение искусства. Проще говоря, нужно выделить для себя то, что будет основными декоративными пятнами — текстиль или ковры например, а что станет дополнением к ним: картины, вазочки, мелкие аксессуары. Излишняя наполненность мелкими деталями захламляет пространство, но, конечно, всё очень индивидуально.

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5. Нехватка света

Со светом всё понятно. Есть свет — это хорошо, нет света — темно. Проблемой маленького пространства становится как раз темнота, и чтобы её решить, одной потолочной лампы недостаточно, ведь за счёт слабого освещения комната зрительно ещё больше сужается, появляются ненужные тени и дискомфорт.

Конечно, никто не предлагает на нескольких квадратных метрах сделать ослепительную иллюминацию футбольного стадиона, но подсветить каждую из функциональных зон в качестве дополнения к общему свету необходимо. Как правило, в небольшой комнате пропорционально небольшие окна.

Фатальной ошибкой станет, если вы «отрежете» природный свет при помощи плотных матерчатых штор. Помимо отсутствия солнечных лучей, такое украшение окна утяжеляет общую атмосферу пространства, тем самым сковывая её размеры. Лёгкие и полупрозрачные материалы станут идеальным решением, конечно, если вы не вампир.

Анна Чеверева, дизайнер:

— Уделите внимание дополнительному освещению, так как плохо освещённые зоны сделают помещение ещё меньше. Используйте настенные светильники — бра, настольный свет, подсветку в шкафу или за телевизором. Набирает популярность фигурная люминесцентная подсветка, вроде вывесок в барах. Разработайте индивидуальный дизайн, выберите цвет, составьте собственную фразу или слово — это очень персонализирует пространство. Продумайте удобные места расположения выключателей и розеток — комфорт расширяет границы небольшой комнаты.

zi-design.ru pinterest.com, Мила Загуменная, Анна Чеверева, Евгений Виленкин

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