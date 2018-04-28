10 видов отделки потолка: для любого помещения и стиля

Потолок — одна из самых важных частей комнаты, которая бросается в глаза, как только вы заходите в помещение. Но в большинстве случаев мы не экспериментируем с потолком и оставляем его нейтральным пятном, дополняющим интерьер. Предлагаем вам шире взглянуть на дизайн потолка с помощью комментариев профессионалов.

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1. Обои

Один из множества вариантов оформления потолка — оклейка его обоями. Они могут быть как в тон стен, так и контрастными с ними. Кстати, обои с принтом скроют неровности потолка, однако если вы выбираете однотонные обои, то потолок должен быть идеально ровным.

Можете выбрать такой более смелый вариант оформления потолка, как фотообои. Они могут быть и акцентом всего дизайн-проекта, и дополнением, и продолжением выбранной стилистики.

2. Натяжной потолок с подсветкой

Мы уже писали о преимуществах и недостатках натяжных потолков. Но, по мнению дизайнеров, натяжные потолки могут стать прекрасным дополнением интерьера, если использовать матовый белый потолок со скрытой подсветкой.

Станислав Орехов, дизайнер интерьеров:

— Такой вариант оформления не только скрывает недостатки потолка и даёт возможность не выравнивать его, но и создаёт иллюзию мягкого рассеянного дневного света.

d-e-s-i-g-n.ru 3. Карта: география, звёздное небо…

Необычным решением оформления потолка станет карта: географическая, политическая или карта звёздного неба. Любая из них будет неожиданным и полезным элементом в комнате, особенно для детей.

4. Плитка, мозаика

Если вам по душе средневековый стиль, оформить потолок можно с помощью мозаики. Подберите подходящий для вашего интерьера рисунок и закажите мозаику. Такое оформление потолка создаёт ощущение шика и привносит самое настоящее искусство в повседневность.

5. Деревянный потолок и открытые балки

Экостиль в интерьере в последние годы набирает популярность с завидной скоростью. Один из самых значимых элементов такого стиля — деревянный потолок или деревянные балки, которые переносят нас в загородный дом в горах Швейцарии. Если в вашем доме сохранились деревянные балки, то их можно сделать настоящим арт-объектом, акцентировав на них внимание.

Анастасия Каспарян, архитектор, руководитель бюро «Золотые головы»:

— Одним из самых необычных решений проекта может быть идея раскрытия и демонстрации старинных несущих деревянных балок на потолке. Их нужно очистить, обработать, и они прекрасно завершат образ современной интерпретации исторического интерьера.

goldenheads.ru 6. Зеркальный

Очень смелым решением станет зеркальный потолок — он расширяет пространство, визуально увеличивает высоту потолка и впускает много света в комнату.

7. Многоуровневый

Если ваша душа требует чего-то более сложносочинённого, чем окраска потолка, то предлагаем вам рассмотреть вариант современных многоуровневых потолков. Вместе с дизайнером вы сможете разработать индивидуальную форму и очертания потолка, который способен стать корректирующим для всего пространства. Например, несколько уровней позволяют распределить свет так, как будет комфортнее в конкретной комнате, поэтому такой потолок прекрасно подойдёт для любых помещений как в современном, так и в классическом стиле.

Илья Старостин, руководитель компании AstartaDecor:

— Технология создания многоуровневых конструкций с RGB-подсветкой сегодня проста и удобна. Во-первых, современное оборудование позволяет воплотить в жизнь любые формы и перфорации согласно дизайн-проекту, а готовые элементы креплений сокращают процесс монтажа такого потолка в три раза.

astartadecor.ru 8. Лофт

Потолок в стиле лофт — это эффект необработанного потолка: бетон, кирпич или открытые трубы коммуникаций. Здесь всё должно создавать ощущение того, что вы находитесь не в своей квартире, а в бывшем мануфактурном помещении, которое теперь стало модным творческим пространством.

Долгое время такие варианты были актуальны для общественных пространств, но сегодня эта мода характерна и для частных помещений.

9. Граффити

Граффити в интерьер пришли с появлением стиля китч, который характеризуется протестными и яркими акцентами, в основном за счёт неожиданного смешения стилей. Сегодня граффити находят своё выражение не только на улицах, но и прекрасно дополняют интерьеры самых необычных квартир и домов.

10. Архитектурные формы

Если пространство вашего интерьера позволяет, то потолок может быть выполнен с применением совершенно невероятных конструкций и форм. Такие решения присущи футуристическим интерьерам, а самыми распространёнными материалами для его реализации становятся фанера, пенополиуретан, гипсокартон или гипс.

Безусловно, такие решения невозможны без участия дизайнера или архитектора, а также профессионального подрядчика, готового грамотно всё рассчитать, спроектировать и смонтировать. Цена на такие решения будет, соответственно, высокой. Однако в том, что такой потолок придаст вашему интерьеру индивидуальности и авторского шика, вы можете быть уверены!

Станислав Орехов, дизайнер интерьеров:

— В одном из недавних проектов заказчик поставил нам задачу создать квартиру с вау-эффектом. Поэтому мы спроектировали оригинальные конструкции, которые придали интерьеру сумасшедшую пластичность и невероятную форму. Стены и потолок здесь отделаны сложными конструкциями из гипсовой смеси. А в некоторых местах такой эффект создаётся за счёт грамотно драпированной ткани.

— В квартире шоумена Бари Алибасова наша задача была сломать традиционное представление «пол-потолок-стены» и связать всё воедино. Это удалось за счёт оригинального арт-объекта. С функциональной стороны он скрывает несущую балку. С точки зрения визуального эффекта он похож на гриб ядерного взрыва, демонстрируя идею ухода от экоинтерьера, и в то же время выполняет функцию преломления пространства. Этот объект выполнялся по специальным лекалам и монтировался на месте из множества частей. А RGB-подсветка даёт возможность превращать гостиную в настоящую комнату для вечеринок.

helendesign.ru Таким образом, выбирая потолок для своего интерьера, обратите внимание на несколько правил:

Прежде всего определитесь с бюджетом. В зависимости от него вы сможете выбрать подходящий вариант. Самый бюджетный вариант — это обои. Самый дорогостоящий — авторский архитектурный потолок.

Немаловажное значение имеет высота потолка. Любые подвесные конструкции требуют монтажа специальных профилей, что «съедает» пространство. Поэтому если потолки в вашем доме низкие, от сложных решений придётся отказаться.

И главное — не бойтесь экспериментировать. Обратитесь за консультацией к дизайнерам, и они помогут вам самыми простыми способами создать оригинальное решение на вашем потолке!

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