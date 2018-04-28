Пора мыть окна — раскажем чем

Весной мы обычно вспоминаем, что у нас в квартирах и домах есть окна, которые надо мыть. Майские праздники — лучшее время, чтобы навести порядок, выкинуть старый хлам, накопившийся с зимы, и, конечно, освежить стёкла. Другими словами — сделать их чище и дать возможность солнечным лучам проникать в помещение без всяких преград.

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В этом деле многим долгое время помогает стеклоочиститель Kärcher. Чтобы отметить десятилетие одной из самых успешных моделей, компания представила лимитированную серию — WV 2 Premium 10 Years Edition.

Это тот же стеклоочиститель, но в чёрном цвете и с улучшенными параметрами. Прибор рассчитан на 35 минут непрерывной работы. Ресурса аккумулятора хватает на уборку поверхностей площадью 105 метров. На квартиру хватит!

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