Обои в ванной: особенности отделки и 10 оригинальных примеров

Какие виды обоев подойдут для ванной комнаты?

Не все. Самые обычные бумажные обои вы использовать не сможете, но есть целых 5 видов материала, которые точно подойдут.

1. Моющиеся

Многие считают их оптимальным вариантом для ванной по качественным характеристикам и цене. Моющимися обои сделало специальное покрытие, благодаря которому влага не проникает в основу материала. Это позволяет использовать такие обои во влажных помещениях без риска того, что они набухнут, вздуются и отклеятся. И конечно, их можно мыть — это предотвратит появление грязи и грибка.

Фото: instagram reloft_official

2. Виниловые

Этот вид обоев чаще используется во влажных помещениях, и выбор не случаен. Во-первых, благодаря наличию в составе полимеров, у них увеличена способность противостоять влаге и температурам. Во-вторых, они держатся дольше и сохраняют при этом отличные эстетические качества. Для этого специалисты рекомендуют при оклейке ванной обоями использовать специальные смеси с повышенной адгезивностью (липкостью).

Фото: Instagram chapter_one_interiors

3. Жидкие обои

Они наносятся по типу декоративной штукатурки. Смесь разводится водой до образования нужной консистенции и сразу наносится на поверхность. Затем стены обрабатываются акриловым лаком и это дает ту самую устойчивость к влажной среде и температурам. Кроме качественных характеристик можно отметить оригинальный минималистичный рисунок.

Фото: instagram melanielissackinteriors

4. Самоклеющиеся обои

Так называют полотно, на обратную сторону которого производитель наносит специальный клеящийся состав. Недостатком является маленький ассортимент, но зато использовать и клеить их самостоятельно очень удобно.

Фото: Instagram moonavoor_wallpapers

5. Стеклоообои

Стекловолокнистые обои не способны впитывать влагу и к тому же экологичны, отличаются прочностью и долговечностью. То, что понравится любителям перемен, — стеклообои легко покрасить латексными или водоэмульсионной красками.

Фото: Instagram new_dizain_remont

Обои в ванной: где можно клеить и где нельзя

Конечно, если вы оклеите обоями стенки душевого уголка — вряд ли покрытие прослужит долго. Есть участки, где обои можно клеить, и где лучше не стоит.

Фото: Instagram cole_and_son_wallpapers

Участок непосредственно над ванной или в душевой — это влажная зона. Лучше выложить ее плиткой до уровня человеческого роста. Выше можно клеить обои. Участок над раковиной тоже в зоне риска. Для того чтобы обезопасить обои от постоянных брызг воды достаточно небольшого «порожка» из плитки. Участки стен с полками, стеллажами и вокруг унитаза не считаются влажными зонами, их можно оклеить обоями полностью.

Фото: instagram reloft_official

Идеи использования обоев в дизайне

1. Акцентная стена

Иногда достаточно одной стены в ванной, оклеенной обоями, чтобы это выглядело эффектно и стильно. Кстати, идея для тех, у кого остались обои после ремонта и они не знают, куда их применить, — для небольшой акцентной стены в ванной вполне хватит даже одного рулона.

Фото: Instagram cole_and_son_wallpapers

2. Верхняя часть стены по периметру

Нередко можно встретить и такой дизайнерский прием — когда нижнюю часть стены (половину или 2/3) выкладывают плиткой, а верхнюю — обоями. Это придает стиль и яркость интерьеру ванной.

Фото: Instagram arcadesignspb

3. Обои для зонирования

Если в совмещенных санузлах хочется отделить зоны постирочной, например, или участок с ванной, помогут обои. Оклейте ими угол или несколько стен, которые хочется выделить.

Фото: Instagram maria_mihel