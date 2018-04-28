20 самых красивых кухонных уголков

Если в кухне есть свободный угол, значит в нём можно оборудовать кухонный уголок. Этот интерьерный элемент не только сделает помещение более уютным, но и существенно расширит его функциональные возможности. Вместительные ящики для хранения, дополнительное спальное место для гостя, домик для домашнего питомца, просто красивый декоративный акцент — и это всё о нём! Яркие идеи на тему, где разместить уголок на кухне и как его оформить — в нашей сегодняшней подборке.

Возможно, замшевая обивка слишком практична для кухни, но зато как шикарно смотрится.

Обратите внимание на оригинальный дизайнерский приём: цветовая гамма подушек вторит настенному декору. Эта маленькая хитрость позволяет гармонично интегрировать уголок в интерьер.

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Линии дивана могут быть не только прямыми, но и изогнутыми. Такая модель уголка идеально смотрится в тандеме с круглым столом.

Если после перепланировки кухни остались небольшие архитектурные огрехи, например искусственно образованный бесполезный угол, это можно исправить с помощью небольшого углового дивана.

И даже если пустующий угол кажется вам совсем уж маленьким и бесперспективным, помните, что на заказ можно изготовить уголок любого размера.

А вот как можно сделать уголок главным акцентом кухни. Достаточно обить его яркой, контрастирующей с общей цветовой гаммой тканью.

Парящий в воздухе уголок визуально занимает меньше места. Отличный вариант для самых маленьких кухонь.

Чтобы уголок максимально удовлетворял вашим эстетическим и функциональным пожеланиям, вместо готового дивана можно заказать подиумную конструкцию в комплекте с мягкими накладками для сиденья.

Простое деревянное основание легко превращается в удобный диван при помощи набора разнообразных подушек.

На самом деле совсем не обязательно ставить кухонный диван в углу. Ему можно найти и другое место, например с другой стороны кухонного острова.

Обратите внимание, как книжный стеллаж меняет атмосферу. Создаётся впечатление, что гарнитур расположен не на кухне, а в гостиной. Отличное решение для однокомнатной квартиры и её обитателей, не желающих принимать гостей в собственной спальне.

Несмотря на простоту конструкции, следующий уголок смотрится очень эффектно. И снова благодаря грамотному цветовому оформлению.

Поклонники интерьеров в стиле рустик и фанаты DIY («Сделай это сам») вполне могут смастерить кухонный уголок из деревянных поддонов или ящиков. Однако придать дивану брутальный вид можно и другим способом — сохранив природный рисунок и окрас его деревянной основы.

Капитоне — классика, которая никогда не выходит из моды. Такой уголок можно с лёгкостью вписать в любой стиль интерьера.

Придать кухонному уголку некую элегантность можно выбрав для его оформления ткани с эффектом блеска. Безусловно, приятнее и роскошнее всего будет смотреться шёлк. Но с практической точки зрения лучше обойтись синтетическими материалами с водоотталкивающими свойствами, которые менее капризны в уходе.

Белый цвет вне конкуренции. Однако принимая решение о покупке белого кухонного уголка, позаботьтесь о том, чтобы на вашей кухне всегда был набор специальных чистящих средств.

Удобный эргономичный диван на кухне может обеспечить вас не только комфортным местом для приёма пищи, но и домашним рабочим местом.

Наше мнение:

— Выбор дивана очень важен, если вы планируете оборудовать многофункциональный уголок. Тут уже не обойтись деревянным подиумом и подушками. Современные производители предлагают практичные диваны для кухонь, это фактически уменьшенные аналоги обычных диванов для гостиных. Такие модели не только удобны, но и нередко имеют скрытое спальное место, отделения для хранения вещей.

Счастливые обладатели больших кухонь могут немного пренебречь функциональностью в пользу оригинального дизайна. Например, можно оформить мягкими накладками только те части углового дивана, которые соответствуют размерам стола, а остальным отвести роль модного текстурного акцента.

Обивка из кожзаменителя прекрасно подходит для оформления кухонного уголка. И выглядит эффектно, и чистится легко. Тем более что нынешние кожзаменители — не чета прежним. Теперь они гордо называются «экокожей». А на ощупь и на вид безупречны.

Чем больше уголок, тем больше дополнительных мест для хранения в нём можно оборудовать. Выдвижные ящики в основании дивана помогут вам значительно разгрузить организационную систему на кухне.

Наше мнение:

— Многочисленные и разнообразные по размерам ящики в основании кухонного уголка — ещё один веский аргумент в пользу индивидуального заказа мебели. Если в гостиной можно пренебречь дополнительными функциональными возможностями в пользу красивого дивана от именитого дизайнера, то при оформлении традиционно небольших кухонных пространств такая роскошь недопустима.

Если есть возможность, кухонный уголок лучше всего обустроить возле окна. Солнечные лучи сделают ваш утренний кофе ещё более бодрящим.

Книги помогут превратить обычный кухонный уголок в уютную мини-гостиную.

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