Упрощай, созерцай, бонсай: правила восточного стиля в интерьере

Восточная эстетика сочетает строгую минималистичность с мягкостью и изящностью. Японский стиль подчиняет интерьер жестким правилам, но именно в этом его преимущество. Зная все ингредиенты и точно следуя рецепту, ты без труда воплотишь восточную красоту и символизм в своем доме.

Этот стиль требует пространства, поэтому хорошо подойдет для квартиры со свободной планировкой или студии. Вот основные правила оформления интерьера в духе Японии.

Чистые цвета

Восточная философия стремится к порядку, поэтому не приветствует буйства красок и полутонов. В основе оформления должно лежать не более трех базовых цветов. Предпочтительны естественные пастельные тона: бежевый, песочный, кремовый, белый. Темные цвета нужны для создания контраста и гармонии. Чтобы подчеркнуть светлые стены в японском интерьере часто используют мебель из темного дерева.

Натуральные материалы

В основе восточного интерьера — природа и созерцательность. В оформлении помещения обязательно должны быть использованы натуральные материалы или искусственные с имитацией дерева, камня или бамбука. Для стен хорошо подойдет отделка с природной текстурой — ротанг, рогожка, рельефные обои, бамбук. Можно сочетать все эти материалы или использовать их вставками на светлых стенах.

Мебель

В отношении мебели у японского интерьера тоже есть несколько строгих правил. Главное из них — приземленность: столик, кресла, диваны должны быть на низких массивных ножках, а лучше всего вообще без них. Исторически это связано с опасностью землетрясения в этом регионе. Японская обстановка хорошо отражает принципы минимализма — в комнате должна быть лишь самая необходимая мебель. При этом не стоит забывать про функциональность. В восточном интерьере нет большого количества комодов, тумб, трюмо. Лучше использовать предметы-трансформеры, которые могут служить как столиком, так и сундуком для вещей. Визуально мебель должна выглядеть лаконично — простая форма без лишнего декора. Шкафы в японском интерьере встроены в стены или находятся в отдельном помещении. Для разграничения пространства используют легкие раздвижные перегородки. Это отличное решение для деления на зоны в квартире-студии — такие конструкции легко передвинуть, свернуть или убрать.

Акценты

К выбору декора для японского интерьера стоит подойти очень тщательно — аксессуаров должно быть мало, чтобы каждый бросался в глаза. Гравюры с изображениями цветущей сакуры, птиц, бамбука, текстиль с традиционным японским орнаментом оживляют и смягчают строгий аскетизм японского интерьера. Выбор предметов для украшения большой — японские фонари, бумажные светильники, икебана, веера, тонкие изящные вазы и шкатулки. Самое трудное — устоять перед всем этим великолепием и не превратить свою квартиру в низкосортный суши-бар. Лучше периодически заменять аксессуары, обновляя интерьер, чем выставлять все сразу.

Природа

В идеале японский дом — это продолжение сада, лишь часть его, причем не самая важная. Окна должны выходить на живописный дворик с фонтаном или прудом, утопающий в зелени. Разумеется, этот вариант не для среднестатистической российской квартиры, но природные элементы в японском интерьере обязательны и не только в виде отделочных материалов. Помни, что чувство меры в восточной философии превыше всего, поэтому достаточно пары вещей: аквариум и бонсай. Бонсай — точная копия настоящего дерева в миниатюре. Это могут быть лиственные, хвойные или цветущие растения, комнатные или предназначенные для выращивания на свежем воздухе. Найти бонсай можно в специализированных магазинах, некоторые из них, например «Бонсай клуб», доставляют растения на дом. В этом магазине большой выбор живых комнатных деревьев: цветущие яблони, яркие цитрусовые, экзотичный гранат, нежная азалия. Даже привычные сосны, фикусы и можжевельник в миниатюре выглядят оригинально. Еще одно традиционное для японской культуры растение — бамбук. Продаются разные виды плетения и оформления бамбука в стильных плошках. Все необходимые аксессуары для растения: горшки, удобрения, освещение и столики — ты можешь тоже купить в «Бонсай клубе». Здесь есть и другие предметы восточного интерьера: статуэтки из хрусталя, аметиста и нефрита, стилизованные картины, миниатюрные фонтаны и настольные садики дзен. Товары бесплатно доставят в течение часа по Москве и Санкт-Петербургу. Заказать бонсай