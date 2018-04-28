10 материалов и предметов для дома, невероятно приятных на ощупь

1. Декоративные панели Erosion Панели изготовлены вручную из металла с использованием технологии травления. 2. Обои Trees of Eden Paradise Растительные мотивы — на пике популярности, а чёрно-белая гамма вообще не выходит из моды. 3. Портьерная ткань Intarsiato Ткань с трёхмерным эффектом, созданным с помощью металлических и матовых нитей на атласной основе. 4. Tкань Grigio Великолепный текстиль, который дополнит роскошный интерьер. 5. Пресс–папье Equilibre Hermes Пресс-папье выполнено из зернистой телячьей кожи. 6. Медные аксессуары от Baxter Такие аксессуары прекрасно впишутся в дизайнерский интерьер гостиной. 7. Природный камень Invisible Greygold Даже если вы не являетесь ярым фанатом экостиля в интерьере, такой камень в отделке не оставит вас равнодушным. 8. Деталь кабинета Alchemico Lui Мебель выполнена из амаранта, детали — из бронзы. 9. Стул Gea Стул создан из берёзовой фанеры. 10. Стол Arrow Столешница выполнена из натурального камня.