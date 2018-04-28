Как превратить однушку в удобное жилье для современной самостоятельной девушки

О чем мечтает современная девушка? Думаете, выйти замуж или построить карьеру? Возможно. Но какая девушка откажется от собственной квартиры с идеальным и, главное, красивым ремонтом! Ощущение уюта в доме — вот, что хочет девушка. И достичь этого можно даже в малогабаритной однокомнатной квартире. Причем, неважно, любит эта девушка играть на пианино, танцевать или экспериментировать с кулинарными шедеврами на кухне.

Как сделать стильный и эргономичный интерьер уютной квартиры для девушки, xтобы и не слишком ∎пусто∎, но и не заставлять пространство всем подряд? Ответ на этот вопрос нашел дизайнер и соруководитель студии Geometrium Павел Герасимов

Допустим, у вас есть квартира плюс-минус 40 кв.м. Что точно должно в ней быть?

светлая и просторная прихожая, обязательно с системой хранения гардероба; кухня — такая, чтобы и для посиделок с подругами за вином, и для вдохновляющего утреннего кофе в одиночестве, планируя день; гостиная; спальня: обязательно с большой двухспальной кроватью; санузел, чтобы поместились все баночки-шампуни. и огромный плюс — наличие летнего балкона!

ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ

Увеличить пространство можно за счет универсального решения — колонны, которая разделяла бы гостиную с кухней. Сделав коридор чуть меньше, можно увеличить и санузел и спальню. Чтобы отгородить кухню и заодно добавить красоты в пространство, можно поставить раздвижные двери-перегородки. Вуаля — 40 квадратов превращаются в визуально большее пространство. Дальше дело за ∎правильным∎ оформлением.

ОТДЕЛКА

Для маленьких квартир идеальным решением будет отдать предпочтение одинаковым материалам в оформлении, чтобы вся квартира смотрелась одним целым.

Мягкий и уютный интерьер достигается за счет теплых тонов на полу, белых стен и баланса холодных пастельных тонов — бежевый, голубой вперемешку с ярким желтым акцентом.

Например, для отделки пола можно использовать керамогранитную плитку и инженерную доску. Цвета лучше выбирать теплые. А вот для стен девушки любят белый цвет, который можно стиль разбавить геометричным рисунком, чтобы сделать акцент.

Значит ли это, что в ванной тоже стоит делать плитку белого цвета? Почему бы и да! Но, в отличие от других комнат, плитка в ванной может быть оригинальной фактуры, благо, выбор сейчас огромен. Можно также добавить молдинг или даже лепнину (а почему бы и нет, если девушка любит нежность или юмор в интерьере?)

ТЕКСТИЛЬ

Текстиль стоит также делать однотонным, шторы — белые. На диване, постельном белье и подушкам используем текстиль мягких цветов — голубой или розовый, с яркими принтами на подушках.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

Чтобы визуально пространство казалось больше, системы хранения умело скрываются в интерьере. Например, шкаф в прихожей можно спрятать в стену, таким образом сделав комнату свободной на вид, хотя в ней, по сути, стоит огромный шкаф для гардероба. Так же поступаем с холодильником на кухне и со шкафом в гостиной — монтируем их в стену.

Да что там! Встроить в стену можно даже пианино — мы проверяли! А в ванной комнате можно спрятать шкаф со стиральной машиной и шкафчик с ванными принадлежностями. Если не знать, сколько ∎потайных дверей∎ в квартире, можно вполне принять ее за большую, свободную и с массой места для хранения.

ОСВЕЩЕНИЕ

Удачно подобранное освещение играет далеко не последнюю роль. В качестве общего освещения в квартире можно использовать точечные светильники на кухне, в ванной и прихожей, в гостиной — разместить люстру.

Для функционального освещения вам понадобятся подсветка рабочей поверхности кухни, подвесные светильники над барной стойкой и над раковиной в санузле, при желании — торшер в спальню. Советуем разместить гирлянды в спальной зоне в качестве декоративного освещения.

МЕБЕЛЬ

Мебель в интерьере — это вообще отдельный мир, в котором для каждого, даже небольшого пространства, есть множество вариантов. Для хранения вещей используем системы Ikea и Метод (для кухонь). Ikea недорогая по цене, но по качеству не уступает аналогам подороже. Учитывая, что системы хранения мы скрываем, Ikea — отличный вариант.

А вот отдельностоящую мебель лучше выбирать подороже, отдавая предпочтение либо известным производителям, либо репликам на них. Очень советуем не экономить на этих элементах декора, так как они как раз и основа дизайна.

Павел Герасимов — дизайнер и соруководитель студии Geometrium