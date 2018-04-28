20 примеров, почему прованс в ванной — это круто

Убежать от городской суеты, скрыться в самом сердце дома, в пространстве одновременно функциональном и глубоко личном — речь о любимой ванной. Здесь хочется только приглушённых цветов, романтических узоров, плавных линий и мягких материалов. Значит, приёмы стиля прованс, который всегда будет напоминать о летних каникулах в деревенском домике, здесь будут очень уместны.

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Винтажные шкафчики и корзины для хранения

Даже если вы живёте в небоскрёбе в центре мегаполиса и зелень видите только в салате, попробуйте оформить ванную так, как если бы вы были счастливым владельцем уютного деревенского домика с садом. Конечно, это совершенно иной ритм жизни. Например, в приусадебном хозяйстве ничто не пропадает напрасно, и каждая вещь приносит пользу.

Хранить полотенца и принадлежности для мытья здесь предпочтут в плетёной или металлической корзине — в неё и яблоки можно собрать в сезон. А несколько потёртая, но всё ещё работающая старинная мебель обязательно займёт своё почётное место в углу ванной.

Окно в сад Да, это хрустальная мечта. Часто совершенно несбыточная. Но если уж ради чего и стоит заводить домик с садом, так это для возможности наблюдать в окно сезонные изменения, принимая душ или расслабляясь в ванне с пеной. Чувствовать своё единение с природой, наслаждаться медленным и осмысленным отдыхом — бесценное достижение стиля прованс. Стоит взять его на вооружение.

Если окна нет и не будет, имеет смысл сделать зелёный уголок. Орхидеи смотрятся красиво везде и всегда.

Романтический декор

Поддайтесь сентиментальности — пусть ванную украшают древние статуэтки, фотографии прошлого века, сувениры с оттенком ностальгии и другой необычный декор. Не забудьте и о цветах, в идеале — о лаванде, живом символе стиля прованс.

Её запах, кстати, отлично успокаивает нервную систему. Кондиционеры для волос, мыло и шампуни не потеряют своих полезных свойств, результата новейших разработок и современнейших технологий, если просто перелить их в старинные аптечные пузырьки и бутылки с блошиного рынка.

Пастельные тона

Основа интерьера, пропитанного лавандовым духом прованса, — светлые и приглушённые цвета. Подумайте о красках юга Франции: песок дюн, кремовый тон свежих сливок, потёртое дерево. А ещё слегка выцветшие на ярком солнце оттенки цветов — сиреневый, бирюзовый, жёлтый. Эффект вечного лета в такой жизнерадостной ванной гарантирован, даже если вокруг — суровая зима.

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Ванна, стилизованная под старину

Совет: пусть сантехника в ванной всё же будет самой современной. Вам не нужны протечки, ржавчина и шершавые поверхности, способные испортить отдых. Но вот стилизация под старину — прекрасный способ перенестись в спокойный, наполненный светом, романтический мир условной французской провинции.

Отлично смотрятся ванны с ножками или даже львиными лапами или эффектно отделанные снаружи металлом — медью или цинком.

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