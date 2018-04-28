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Теперь Fendi можно купить на Aizel
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Теперь Fendi можно купить на Aizel 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров Aizel.ru объявил о старте продаж бренда Fendi. Отличная новость для российских поклонниц бренда.
В коллекции Fendi весна-лето 2018 итальянский футуризм встречается с морской эстетикой. Прозрачные ткани тропических оттенков сочетаются с симметричной полоской, клеткой и оригинальными силуэтами. Пайетки напоминают блики на море, а ботанические мотивы в виде цветов и пальм навевают мечты о далеких островах. Теперь все это вы можете приобрести на Aizel.ru
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