Теперь Fendi можно купить на Aizel

Интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров Aizel.ru объявил о старте продаж бренда Fendi. Отличная новость для российских поклонниц бренда.

В коллекции Fendi весна-лето 2018 итальянский футуризм встречается с морской эстетикой. Прозрачные ткани тропических оттенков сочетаются с симметричной полоской, клеткой и оригинальными силуэтами. Пайетки напоминают блики на море, а ботанические мотивы в виде цветов и пальм навевают мечты о далеких островах. Теперь все это вы можете приобрести на Aizel.ru