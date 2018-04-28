Нужна ли барная стойка на маленькой кухне и как её обустроить

На первый взгляд, барная стойка органично впишется в открытое пространство кухни, объединённой, например, с гостиной и столовой. Тем не менее её использование даже в маленьких комнатах стало трендом дизайна. Действительно ли попытка привнести в интерьер романтику свидания в баре уместна, когда на счету каждый сантиметр полезного места?

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Даёт дополнительное пространство

Как бы тщательно ни была продумана рабочая зона кухни, ещё немного места никогда не помешает. Здесь преимущество барной стойки как раз в многофункциональности. Если хотите, замените ею стол. Или используйте для того, чтобы с комфортом нарезать овощи, раскатать тесто.

Важно: классическая высота стойки в барах — 110—115 сантиметров, а в небольших кухнях лучше всё же выбирать уровень 90—100 сантиметров, приближённый к высоте столешницы, чтобы не приходилось тянуться.

— Барная стойка очень популярна, многие готовы установить её даже в небольшой кухне. На мой взгляд, оптимально она смотрится в открытом современном пространстве, комнате, объединённой со столовой или гостиной например. Прежде чем заказать стойку, подумайте — не перекроет ли она пользу от дополнительной рабочей площади тем, что будет загораживать проходы. Оптимальна стойка для кухонь молодых семей, часто принимающих гостей. Когда появляются дети, родители начинают задумываться об опасности их падения с высоких барных стульев.

kitcheninteriors.ru Обладает сложной геометрией поверхности

Да, в маленьком пространстве вариантов размещения меньше. Но большинство производителей это учитывает, обратите внимание, например, на немецкие кухни: стойка может быть как продолжением рабочей поверхности, так и отдельным элементом, частью кухонного острова.

Установить её можно параллельно, перпендикулярно или в один ряд со столешницей, даже вдоль стены. Иногда барная стойка занимает сразу два уровня: один — для того, чтобы обедать или пить чай, второй, пониже, — для работы.

Сливается с фоном

Если для барной стойки выбрать тот же материал, из которого сделана вся кухня, это отлично поддержит общую идею пространства в стиле минимализм: ничего лишнего. Предусмотрите, кстати, барные стулья, которые можно задвинуть под стойку.

Плавные линии всего гарнитура не будут нарушены, создавая впечатление единого целого. Стоит добавить ещё и шкафы без ручек для модного лаконичного эффекта. Помните, без визуального шума кухня кажется больше.

Эффектно выделяется

Другой подход — выбирать материал, отличающийся от того, из чего сделана столешница, отдавать предпочтение ярким цветам и контрастным решениям. Так очевиднее то, как барная стойка помогает зонировать пространство.

Кухня будет казаться визуально больше, если, осмотрев её, вы сможете чётко выделить и место для обеда, и рабочую зону, и мини-кабинет у окна например.

Помогает использовать возможности пространства

В комнате, где каждый сантиметр на счету, полноценная барная стойка не всегда уместна, это верно. Но и классическая кухня, и современная только выигрывают от дополнительной рабочей поверхности. Какие компромиссы возможны? Например небольшая стойка, своеобразный аппендикс стола, её ещё называют коктейльной.

Другой вариант — превратить в барную стойку широкий подоконник. Только представьте, как приятно будет завтракать или работать с видом на улицу.

— Барная стойка в квартире — это явление из 90-х, когда людям хотелось чего-то «этакого». Подобную тенденцию на кухнях можно наблюдать и сейчас, спрос есть, и производители на него откликаются. Но задумайтесь: барная стойка так называется именно потому, что предназначена для баров и клубов, а не для жилых помещений. Падение с высокого стула травмирует взрослого человека, а ребёнку, который любит раскачиваться, может нанести ещё больший вред. Это только одна ситуация, но она раскрывает неоднозначность такого элемента. Но как быть, если кажется, что установка барной стойки — это единственный возможный вариант? Установить стол, который будет продолжением кухонной столешницы. Два плюса: есть зона для обеда и дополнительное место для приготовления еды. Если стол — барная стойка расположен примерно на высоте столешницы, то необходимости использовать высокие барные стулья нет, что уменьшает опасность травм.

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