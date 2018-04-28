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Новинки Royal Room: стиль, антураж и индейка в вакууме
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Новинки Royal Room: стиль, антураж и индейка в вакууме 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Салон элитной мебели Royal Room представил на Batimat Russia 2018 коллекцию мягкой мебели от итальянской фабрики Gamma Arredamenti, кухонную линию next125 от немецкого бренда Schueller, материалы для производства изделий из искусственного декоративного камня Lapitec. Помимо стильных новинок компания удивила посетителей кулинарными мастер-классами от компаний V-ZUG и Kenwood.
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Шеф-повара приготовили стали сёмгу в паназиатском стиле и грудку индейки в вакууме, овсяные печенья и итальянскую меренгу, а также ароматный кофе, приготовленный на кофемашине DeLonghi. После мастер-классов для архитекторов и дизайнеров прошли мастер-классы от представителей компаний, чья продукция была представлена на стенде.
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