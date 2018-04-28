8 современных спален и ещё немного мебели, о которой вы всегда мечтали

Идеальная спальня с большой кроватью — это мечта каждого человека, который знает, что такое усталость. Но в современном представлении спальня — это не просто комната, где мы спим. Теперь она призвана выполнять функции гардеробной, будуара, кабинета, немного библиотеки и чуть-чуть спа-салона.

Такое помещение — гордость хозяев, оно вдохновляет, дарит энергию и хорошее настроение, здесь эстетика и функциональность «ходят рядом». Подобные спальни мы как раз видели в в салоне «ТРИО-Интерьер» на Пятницкой. Поэтому и отправились туда на разведку, а дизайнер интерьеров Екатерина Козлова составила нам компанию и помогла разобраться, что к чему.

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Екатерина Козлова, дизайнер интерьеров

Окончила СГПУ, художественно-графический факультет, академическую школу дизайна интерьера в Москве. Участница и финалист многих конкурсов, например PinWin, Schneider Electric. Регулярное посещает профессиональные выставки не только в России, но и в других странах. Любит свою работу, потому что она позволяет делать людей ещё счастливее, создавая для них современное и комфортное жильё.

Спальня с морским настроением

— Первое слово, которое приходит в голову при виде этой спальни — цельность. Это можно сказать и о кровати, и о шкафе. Сама кровать, конечно, очень яркая, акцентная, совсем не нейтральная. У меня она ассоциируется с морем благодаря своему волшебному и, кстати, очень модному оттенку, а блоки, из которых состоит изголовье, перетекают друг и друга словно волны.

Цельность достигается благодаря форме изголовья — по ширине здесь умещается не только кровать, но и тумбочки, а настольные лампы завершают композицию. Шкаф хорош тем, что не отвлекает на себя внимание, его можно и не заметить с первого взгляда, он словно сливается со стеной. Между тем он очень вместительный, хотя вы никогда не почувствуете этого, находясь в спальне.

На фото: шкаф ARMADI от Misura Emme, кровать Majal от Flou, тумбочки Magnus от Hulsta, настольные лампы Titan от Eichholtz, вешалка Yannik от Cattelan Italia.

Тёплая терракотовая спальня

Казалось бы, такой яркий цвет совсем не подходит для спальни, но на самом деле он ни капельки не раздражает, и при взгляде на него не появляется ощущения усталости. Напротив, рыжая кожа, такая мягкая и приятная на ощупь, заряжает энергией, согревает и успокаивает. Так что можно не бояться такого сложного оттенка.

Тем более дизайн привлекает внимание — во всей коллекции практически нет острых углов, все они мягкие, скошенные, полукруглые, даже ножки не острые, а аккуратные и гладкие. Форма изголовья будто с ушками очень нравится заказчикам — лёжа на кровати, можно почувствовать себя в полной безопасности, «в домике», кровать будто обнимает вас.

На фото: кровать Mamy, туалетный столик Ren, комод Fidelio от Poltrona Frau, стул Connie от Porada, настольная лампа Kansington от Barovier & Toso.

Екатерина Козлова, дизайнер интерьеров:

— Хочу поделиться своими наблюдениями и дать несколько советов тем, кто находится в поиске подходящей мебели для спальни.

Обязательно трогайте мебель перед покупкой: приятные тактильные ощущения — это очень важно.

В качестве отделки практичнее будет та кожа или ткань, которую можно легко чистить при необходимости.

Залогом уюта станут плавные формы без острых углов у основания кровати и ножек, если такие имеются.

Изголовье часто бывает намного шире, чем основание кровати.

Тщательно проверьте, подходит ли кровать по габаритам, не закроет ли выключатели на стене.

Кровати с деревянным основанием зачастую не такие удобные, как кровати в мягкой отделке.

Матрас должен подбираться индивидуально по параметрам жёсткости и по высоте, которая зависит и от модели кровати.

Наличие съёмных чехлов на кровати упростит уход за внешним видом.

Спальня контрастов в пудровых оттенках

Мне очень нравится, когда совершенно не похожие друг на друга стили объединяются в одном интерьере. Так и здесь — кровать, тумбочки и банкетка на высоких ножках получились очень современными, лёгкими, лаконичными. Я бы даже назвала кровать скандинавской, а этому стилю свойственна максимальная простота. И посмотрите на это сложное, тяжёлое зеркало с фацетами — образец классического стиля. По бокам ещё и бра в духе рококо, и получается такой невероятный, но очень интересный коктейль.

Шкаф в этой спальне — образец того, что сейчас модно, то есть смешения материалов. Здесь это кожа, дерево, стекло и металл, обитые кожей дверцы с удобными ручками, такие приятные на ощупь, и прозрачная секция в центре с чуть тонированным стеклом. Благодаря лёгкому тёмному оттенку стекла подсветка внутри шкафа получается нерезкой, уютной и очень приятной для глаз.

На фото: кровать и банкетка Fulham от Molteni & C, шкаф London от Misura Emme, зеркало Venezia от Truggelmann, прикроватные тумбочки Kessler от Misura Emme, настольные лампы Emerald от Eichholtz.

Спальня, где нет ничего лишнего

Кровать в этой спальне просто создана для тех, кто любит почитать перед сном. Во-первых, изголовье здесь состоит, если можно так выразиться, из двух слоёв — более плотного обрамления и мягких тонких подушек, обитых кожей. На такое изголовье будет удобно облокачиваться, оно держит форму, но шея не будет уставать. А ещё здесь есть встроенные светильники на удобных гнущихся кронштейнах. Даже если тот, кто лежит рядом, уже спит, свет вряд ли будет ему мешать, а вы сможете читать хоть до утра.

Шкаф немного напоминает по своему замыслу тот, что мы уже видели рядом с кроватью в морском духе. Он тоже белый, аккуратный, способный полностью раствориться в интерьере. Такой шкаф-хамелеон! Но есть одна чудесная дизайнерская деталь — это секция в центре, где дверь слегка утоплена и обрамлена подсветкой. Внутри получается удобная освещённая секция, а внизу несколько ящиков. Такая изюминка сразу превращает обычный шкаф в объект желания.

На фото: кровать Kevin от Felis, шкаф Tetrim, прикроватные тумбочки Cutaro от Hulsta, зеркало 4598-A от Savio Firmino, настольные лампы CALLIOPE от Visual Comfort & Co.

Екатерина Козлова, дизайнер интерьеров:

— В первую очередь в салонах «ТРИО-Интерьер» меня радует то, что здесь представлено много разных фабрик. Это даёт возможность покупателю увидеть и потрогать мебель перед заказом. Персонал салона очень внимателен к каждому клиенту, особенно хочется отметить профессионализм менеджеров при оперативном подборе и предложениях по запросам.

Заказывали с клиентами разную мебель — спальни из Италии, Германии, шкафы, стеллажи, столы, детские комнаты, мягкую мебель, столовую. В общем, полную комплектацию интерьера. И даже если при работе возникали небольшие недочёты, они всегда решались к полной радости клиента, что особенно приятно. Так что добро пожаловать в салоны «ТРИО-Интерьер», вас здесь ждут и обязательно помогут!

Спальня, которую будто сложили из кубиков

Эта кровать тоже идеальна для чтения и просмотра телепередач — изголовье у неё поднимается и фиксируется в трёх разных положениях. Причём отдельно можно фиксировать любую половинку, так что один человек может спать, пока другой сидит в удобной позе и читает. Кожаная обивка коричневого цвета — нейтральная, приятная, а форма кровати современная, так что она в любом интерьере будет смотреться прекрасно.

Тумбочки и туалетный столик здесь из новой коллекции, которая называется Tetrim, и не зря, ведь каждый блок в ней напоминает элементы для строительства из игры «Тетрис». Точно так же, как в «Тетрисе», вы можете собрать для себя из существующих модулей любой предмет мебели, подвесной или напольный — стол, тумбу, комод, полку. Огромный простор для фантазии! И я бы советовала использовать эту мебель для детских комнат так же, как и для взрослых. Скрытая подсветка может играть роль ночника.

На фото: кровать Elumo II, прикроватные тумбочки и туалетный столик Tetrim от Hulsta, настольные лампы Hyperion от Eichholtz.

Спальня, где кровать с гигантским изголовьем

Я очень люблю каретную стяжку, и она будет актуальна во все времена. Это не тренд, это классика, которая будет жить в хороших интерьерах, — как качественное постельное бельё и белые скатерти. Такое большое изголовье наверняка понравится поклонникам каретной стяжки, любителям необычных акцентов в интерьере и просто тем, кто ценит комфорт и удобство. Тем более что прямо из изголовья «растут» удобные бра — они мобильные, так что проблем с направлением освещения не будет.

При этом массивная на первый взгляд кровать на самом деле словно парит в воздухе благодаря тонким и высоким металлическим ножкам, которых вовсе не видно под покрывалом и за банкеткой, и кажется, будто кровать подвесили к потолку.

На фото: кровать Volage от Cassina, прикроватные тумбочки 4040 от Molteni & C.

Спальня с металлическим блеском

Цветные металлы и их комбинации — ещё один тренд, который набирает обороты. Его можно применить и в спальне, причём без опасения потерять уют и теплоту. Кровать в обивке с металлизированным серебристым блеском — лёгкое благородное сияние выглядит ненавязчиво, но в свете солнечных лучей или под лампами кровать будет блистать. Само изголовье отличается необычным дизайном — словно верхняя его часть, очень мягкая, держится на пуговицах, и её можно снять.

Вместо тумбочек здесь использованы столики — хорошее решение, особенно в маленьких спальнях. А вот на столиках — современные минималистичные настольные лампы. Их основания получились с благородным золотым блеском, опять же ни в коем случае не классическим, неярким и приятным для глаз. Вот такое сочетание серебра и золота в спальне выглядит очень эффектно.

На фото: кровать Fedelta от Poltrona Frau, настольные лампы Marlene от Kenzo Maison.

Роскошная гардеробная

Если у вас есть возможность организовать большую гардеробною рядом со спальней, то делайте это смело! Так в спальне останется только кровать и тумбочки. В хорошей гардеробной, такой как эта, есть место для хранения любой вещи. Тут и штанги, и крючки, и удобные узкие полочки для рубашек, и ящики для хранения аксессуаров. Есть даже отдельная секция на стене, где можно развесить сумки.

Но и сам дизайн гардеробной заслуживает внимания. Поскольку это всё-таки часть спальни и она должна быть уютной, здесь используются лёгкие конструкции, дерево приятного оттенка, стенки обиты тканью, очень грамотно размещена подсветка. В эту композицию можно встроить и зеркало. Да, примерно так и должна выглядеть идеальная гардеробная.

На фото: гардеробная от Hulsta.

Стильный комод

Мебель, обитая тканью или кожей, это вообще отличная идея для спальни, где не должно быть ощущения холода и жёсткости. Этот комод — ещё одно тому подтверждение. Здесь прекрасно сочетаются два материала, алькантара и эбеновое дерево, два премиальных материала, с которыми в вашей спальне всегда будет уют. Даже от металлических ручек отказались в пользу всё тех же мягких алькантаровых. Ну и натуральное цветовое сочетание получилось нескучным, но универсальным. Если захотите добавить декора, украсить такой комод будет несложно.

На фото: комод Gentleman от Flou.

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