Маленький санузел: выбор между ванной и душем

Если в квартире только один небольшой санузел, при его планировке стоит серьёзно обдумать вопрос оптимального использования пространства. Покупать полноценную ванну, хоть и маленькую, или же сэкономить квадратный метр, чтобы установить душевой уголок? Споры в этом вопросе не утихают, каждый выбирает то, что ему больше по душе. А что думают профессионалы? Мы узнали мнение дизайнера интерьеров Наталии Максименко.

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Комфорт и расслабление

Ванная комната — место, пограничное между сном и бодрствованием. Вечером мы идём туда, чтобы смыть усталость дня, а утром под струёй воды набираемся сил для новых свершений. Всё всегда сводится к душу. Но вот отказывать ли себе в удовольствии полежать в тёплой воде или занимать пространство громоздкой, хоть и удобной, ванной?

Maximenko.Design

Не стоит следовать модным тенденциям, поскольку ванная комната — сугубо интимное пространство, где всё должно вас устраивать и быть удобным именно для вас.

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Для любителей принять тёплую ванну с пеной вопрос выбора не стоит. Они в любом случае предпочтут ванну и, даже не думая о других вариантах, начнут выбирать материал, расположение, ручки и смесители. Им будет приятно расслабиться в воде, послушать музыку, сделать маску или просто закрыть глаза и погрузиться в размышления. К тому же где ещё купать ребёнка или мыть лапы собаке?

И всё же перед покупкой надо вспомнить, когда в последний раз вы принимали ванну дома. Если такое случается довольно редко, то стоит задуматься о размещении встроенной душевой кабины вместо полноценной ванны.

Maximenko.Design

— В своих проектах я часто ставлю только душевую, если в доме не живут маленькие дети, которым просто необходимо поплескаться в ванне. Хорошая и грамотно спланированная душевая подходит как для молодых и энергичных людей, так и для пожилых, которым тяжело забираться в ванну и выходить из неё. Есть риск поскользнуться, поэтому производители делают специальные поручни.

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Минусы душа

Одним из основных минусов люди часто называют отсутствие возможности посидеть в тепле и погреться. В душевой нельзя побаловать себя и пеной для ванн. Но всегда можно установить внутри душа сиденье. С ним тоже можно расслабиться под тёплыми струями воды — многим это заменяет аналогичный процесс в ванне.

Выбор в пользу душа

У душа есть несколько важных плюсов. Во-первых, ванна занимает довольно много места, на которое можно поставить душевую или стиральную машину. Во-вторых, душевая со встроенным напольным трапом от TECE и стенками из плитки во многом проще в уходе, чем ванна со шторкой. Минимален риск повреждения или образования царапин.

Maximenko.Design

— Речь не идёт об отдельно стоящих душевых кабинах и боксах из пластика и стекла, уход за которыми очень трудоёмкий, особенно если пластиковые детали и крепежи низкого качества. Речь о душевых, которые выкладываются плиткой.

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В-третьих, в большинстве случаев люди принимают душ ежедневно. В душевой это делать намного приятнее и комфортнее хотя бы потому, что площадка для ног намного больше, чем суженное книзу дно ванны. К тому же многие ритуалы ухода за телом удобнее производить именно в душе.

Самый ощутимый плюс — возможность установки различных душевых леек на любой вкус: от тропического душа до массажных систем.

Maximenko.Design

— В своих проектах ванных комнат для душевых я часто использую дренажную систему TECEdrainprofile. Помимо высокого качества, трапы имеют ряд преимуществ с дизайнерской точки зрения: позволяют смонтировать систему слива максимально незаметно, в один уровень с полом и с облицовкой плиткой, оставляя только щель для слива воды.

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Систему TECEdrainprofile можно ставить вплотную к стене по всей ширине душевой зоны. В современных интерьерах ванных комнат дренажная система незаменима — при правильном монтаже она позволяет создать единое безбарьерное пространство пола: для маленьких пространств это будет важным нюансом, поскольку можно не использовать ступени. С таким вариантом трапа не нужно заботиться о блеске алюминиевых решёток, поскольку пол в душевой будет полностью покрыт плиткой, а дренаж вписывается в напольное покрытие.

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