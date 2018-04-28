Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров

1. Покрашенный стол

Один из самых простых способов обновить (да и просто изменить) облик мебели — покрасить её. Главное, удалить с поверхности старую краску и лак, а после этого приступать к преображению. Хозяйка этого стола выбрала яркий розовый цвет — и безликий предмет мебели превратился в притягивающий внимание элемент обстановки.

До. Фото: блог thatwinsomegirl

После. Фото: блог thatwinsomegirl

2. Пятнистый стул

Старый стул можно обновить аналогичным образом, хотя останавливаться лишь на покраске одним цветом совершенно не обязательно. В данном случае стул сначала покрасили золотой краской из балончика, а потом с помощью кисточки добавили ярких мазков.

До. Фото: dreamalittlebigger.com После. Фото: dreamalittlebigger.com 3. Обновлённый журнальный столик

С этим старым журнальным столиком была проделана грандиозная работа! Для начала с него удалили старую краску и отшкурили, чтобы добиться ровной поверхности, затем покрасили в новый цвет и добавили декоративные шнурки на ножки.

До. Фото: oheverythinghandmade.com После. Фото: oheverythinghandmade.com На этом работа не закончилась. Стеклянные вставки в столешнице было решено заменить мягкими. Для этого использовали лист фанеры, из которого вырезали форму по размеру старых вставок. К этой основе прикрепили поролон в текстильной обивке. Получился очень элегантный предмет мебели!

4. Подставка для цветов из табуретки

Из старой табуретки легко сделать красивую стойку для цветов. Для этого потребуется наждачная бумага, малярный скотч, акриловая (или эмалевая) краска и лак.

Фото: Instagram gorodu_net Прежде всего нужно снять с поверхности старую краску и лак, а затем покрыть её слоем новой краски. Когда она высохнет, можно нанести на сидение или ножки красивый узор (цветочный — в данном случае). Сначала сделайте на поверхности набросок, затем оклейте малярным скотчем все остальные плоскости, чтобы не испачкать табуретку, и приступайте к разукрашиванию. Когда рисунок высохнет, покройте всю табуретку лаком, чтобы новое оформление сохранилось надолго.

5. Обновлённая тележка

Старую подставку на колёсиках здесь тоже покрасили, но сделали это в технике деграде (переход цвета). Получился стильный предмет в современном стиле.

До. Фото: papernstitchblog.com После. Фото: papernstitchblog.com 6. Тумбочка, оклеенная бумагой

Для украшения этой безликой тумбы использовали… бумагу. Геометрические бумажные формы просто приклеили к поверхности — так получился модный предмет мебели. Для этих целей также можно использовать обои, оставшиеся от ремонта.

Фото: hellolidy.com 7. Стул в стиле прованс

Этот обычный деревянный стул тоже покрасили. Также к нему добавили мягкую обивку и декоративные детали на спинку — получился невероятно изысканный элемент обстановки.

Фото: Instagram korneva1110

8. Винтажная табуретка

Похожий на предыдущий вариант, но с табуреткой. Её покрасили и сделали лёгкие потёртости, чтобы добавить винтажного шика. Тут тоже сделали мягкую обивку для сидения, которую окаймили текстильными розами. Сделать их просто: нужно скрутить полоску ткани в жгут, а затем закрутить в «улитку».

До. Фото: confessionsofaserialdiyer.com После. Фото: confessionsofaserialdiyer.com 9. Полосатая тумбочка

Эту тумбочку покрыли новой краской лишь частично, чтобы сделать её вид более запоминающимся. Старую краску не стали удалять — просто приклеили по периметру изоленту, а зазоры выкрасили в чёрный.

Фото: seekatesew.com 10. Столик с аппликацией

Столешница этого старого журнального столика совсем пришла в негодность, поэтому его владельцы решили спрятать её. В качестве нового покрытия были использованы страницы из книг и кусочки ткани — их просто приклеили. Получилось очень оригинально.

До. Фото: trashycrafter.com После. Фото: trashycrafter.com 11. Новое изголовье кровати

Если у вашей кровати ровное сплошное изголовье, его можно с лёгкостью обновить с помощью деревянных досочек. Их можно посадить на клей или специальную липкую ленту. В итоге получится что-то вроде ламината или паркетной доски на стене, а это — один из трендов интерьерного дизайна.