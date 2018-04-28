Тенденции и новинки кухонь 2018 года

С 17 по 22 апреля в Милане прошла самая авторитетная международная выставка кухонь — EuroCucina 2018, которая бывает раз в два года. Наша редакция познакомилась с новинками от нескольких десятков брендов, и сегодня мы расскажем о своих самых интересных находках.

Armani Dada

Компания Armani в содружестве с брендом Dada представила кухню с огромным кухонным островом, выполненным из розового камня. Конфорки варочной панели врезаны прямо в камень. Тот же материал используется для оформления многофункционального фартука с медными стеллажами. Это, кстати, тренд года — фартук отныне самостоятельный мультифункциональный объект, оснащённый подсветкой, стеллажными полками, сушилками для посуды и полками для мини-оранжереи.

Эту кухню для бренда Dada спроектировал дизайнер Винсент Ван Дайсон (Vincent Van Duysen). Деревянные решётчатые потолки, стеклянные двери от пола до потолка и зимние сады, разделяющие пространство на зоны, — вот главные решения, придуманные дизайнером для Dada.

Ernestomeda

Компания Ernestomeda представила свою новинку, кухню K-Lab, созданную дизайнером Джузеппе Бавузо (Giuseppe Bavuso). Эта кухня скрыта за раскрывающимися по особой технологии стеклянными дверьми. Столешницы оснащены многофункциональными разделителями, шкафы дополнены модной в этом сезоне вертикальной диодной подсветкой. Приставной стол в новой кухне интегрируется с барной стойкой.

Snaidero

В этом году компания Snaidero представила сразу несколько новинок, самая яркая из которых — кухня Vision. Кухня создана Pininfarina design, фирмой, занимающейся дизайном автомобилей (один из последних клиентов компании — производитель автомобилей премиального класса Alfa Romeo). Это уже третья кухня от Pininfarina design для Snaidero и, на наш взгляд, в этот раз всё особенно здорово получилось.

Центральная часть Vision — это кухонный остров с металлической скульптурной ногой с диодной подсветкой и встроенными розетками.

Scavolini Diesel

Scavolini и Diesel — содружество компаний, у которых не может получиться что-то заурядное. Эта кухня тому отличное доказательство. Стимпанк во всей своей ретрофутуристичности, приправленный самыми актуальными трендами — открытыми стеллажами в складском стиле и чёрным цветом.

Poliform

Компания Poliform представила собственные новинки, однако прорваться к ним было чрезвычайно сложно. Поэтому перечисляем то, что смогли отметить, пробираясь сквозь толпу таких же любопытствующих. У кухонь Poliform теперь новые ручки, верхние шкафы со стеклянными дверцами, многофункциональный фартук со сдвижной панелью и несколько решений с круглой столешницей для барной стойки и кухонного острова.

Leicht

Один из самых известных немецких кухонных брендов Leicht привёз на выставку свою последнюю разработку — кухню-комнату. За минималистскими матовыми фасадами шкафов скрывается отдельное помещение, которое по желанию заказчика может быть оборудовано как кладовка, прачечная, гардеробная или даже ванная комната. В этот раз кухня с кубической комнатой была представлена в ультрамодном чёрном цвете.

Кстати, наружные «стены» комнаты можно оборудовать как системы хранения, функциональные части кухни или ниши для сидения.

Team7

Австрийские кухни высокого ценового сегмента представили модели с роскошной отделкой из натурального дерева. Это рай для любителей натуральных материалов и мегалитических конструкций.

Nolte

Кухни с бетонными фасадами, нанесенной вручную на каждую дверку отделкой представила компания Nolte. Кроме того, компания показала кухни с колонной под технику для установки в торец, кухни в 15 оттенках «Ле Корбюзье», новую коллекцию кухонных гарнитуров — столов со скамьями и альковами. Среди особенно выделяющихся новинок можно отметить лаковое покрытие с высоким содержанием металлических частиц. У этого лака есть два варианта — стандартный металл и специальный химический состав, который под воздействием кислорода окисляется и создаёт художественные разводы ржавчины.

Maistri

Компании Maistri и Minotti Cucine входят в один концерн Asso Group и управляются одним арт-директором Альберто Минотти (Alberto Minotti). Оттого многие решения в коллекциях Maistri и Minotti Cucine схожи — отсутствие ручек и любой другой фурнитуры, монолитность, натуральные материалы и так далее. На EuroCucina Maistri привезла кухню со сдвижной столешницей кухонного острова.

Comprex

Компания Comprex представила кухни с фантастическими каменными фасадами и стальными столешницами.

VenetaCucine

Модные чёрные кухни с деревянной отделкой и навесными открытыми стеллажами представила на выставке компания VenetaCucine.

Nobilia

Если вы хотите изучить тренды кухонь этого года, внимательно рассмотрите кухни от Nobilia. Здесь ультрамодно почти всё, к примеру диодная подсветка под столешницей, подсветка торцов шкафов и вертикальная подсветка навесных стеклянных шкафов. Особое внимание уделяем ящикам в нижних шкафах. Этого почти нигде не увидишь. Особенно в компании с вертикальной подсветкой, тоже, кстати, очень модной.

Cesar

Фабрика Cesar представила несколько моделей кухонь, одна из которых дополнена ностальгическими длинными ручками, другая отделана камнем, и, конечно, везде используется модная нынче вертикальная подсветка шкафов.

Aster

Вертикальная подсветка также встречается в моделях компании Aster. Здесь же мы увидели интересное решение с круглой столешницей, соединяющей кухонный остров и рабочую поверхность.

Marchi Cucine

Marchi Cucine показали сразу несколько привлекательных находок. Во-первых, это, конечно, необычные деревянные фасады, часть из которых отделана металлическими скобами. Загибаем пальцы: деревянный фартук, многофункциональный фартук, стеллажи складского типа, чёрный цвет, роскошная подсветка шкафов — и всё это тренды года. А ещё здесь мы увидели очень крутой неоклассический кухонный остров.

Valcucine

Для EuroCucina компания Valcucine доработала свою модель Logica, оснастив её огромной панелью, закрывающей верхний шкаф. Он управляется лёгким движением руки по специальной панели, расположенной справа. Внутри этого шкафа есть подсветка с хромотерапией, позволяющей менять оттенки свечения диодов.

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