По полочкам: 4 составляющие хорошего дизайн-проекта

Заказывать дизайн-проекты приходится далеко не каждый день, поэтому многие тонкости можно упустить из виду. В процессе ремонта они могут стоить времени, нервов, а порой и денег. Дизайнер сервиса Flatplan Алексей Смирнов рассказал о признаках и деталях, которые помогут распознать хороший дизайн-проект.

На мой взгляд, для реализации проекта требуется минимальный набор чертежей:

обмерный план;

план расстановки мебели;

освещения;

полов;

отделки;

сантехнических приборов;

плиточных работ.

Дизайнер должен помнить о принципах эргономики и техническом наполнении проекта. Например, продумать удобное расположение розеток и выключателей, учесть все бытовые приборы, предусмотреть несколько сценариев освещения для разных случаев. Чертежи должны быть выполнены грамотно. Про их эстетичный вид тоже забывать не нужно, ведь в них предстоит разбираться строителям.

Качественный дизайн отличается тем, что его легко можно воплотить в жизнь. Поэтому один из ключевых элементов хорошего проекта — это смета с подбором отделочных материалов и мебели. Они должны быть практичными, доступными, а также соответствовать бюджету, который вы озвучили дизайнеру.

Многие дизайн-студии не предоставляют список отделочных материалов, мебели и освещения. Поэтому заказчику приходится тратить время на поиски предметов, похожих на те, что есть на визуализации. Сметы с подборами позволят за один раз закупить все необходимое вплоть до мелочей. В хорошей смете рассчитаны все отделочные материалы, даже количество светильников и розеток.

После согласования концепции интерьера многие студии предлагают такую услугу, как визуализация проекта. Трехмерная картинка позволит заказчику увидеть все предметы мебели, отделку, напольное покрытие, а также даст возможность внести корректировки. Но после завершения ремонта визуализация и готовый проект могут сильно отличаться друг от друга.

Поэтому некоторые студии, в том числе и Flatplan, начинают работу с выбора из уже готового ряда визуальных концепций той, которая нравится заказчику больше всего. Затем проводят обмеры и адаптируют этот дизайн под конкретную квартиру. Такой способ поможет сэкономить время и деньги на необязательной части проекта.

В качестве бонуса в проекте могут быть даны рекомендации по декору, которые помогут в полной мере соблюсти всю атмосферу будущего стиля. Вам останется только повесить шторы, расстелить ковер, расставить любимые фотографии в рамки — и ваш интерьер станет уютным.

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