О том, как дизайнер оформила небольшую однушку в П-44

Чтобы бюджетно оформить однушку, дизайнер сделала ставку на демократичную нейтральную отделку и мебель российских брендов. Просто и со вкусом — именно то, что хотела заказчица.

Заказчица — женщина почтенного возраста — попросила дизайнера Жанну Студенцову создать современный комфортный интерьер, по которому нельзя сказать, что его хозяйка — бабушка. При этом стояла задача разместить много личных вещей, накопленных за долгие годы.

От перепланировки отказались сразу: она потребовала бы много хлопот по ремонтным работам и согласованию в жилинспекции. Кроме того, заказчица считала, что любые радикальные изменения могут снизить ликвидность жилья.

В итоге здесь отдельная кухня и комната, которая совмещает в себе гостиную и спальню. Интересное функциональное решение — раздвижная дверь в комнату. При открывании дверь плавно откатывается за систему хранения, расположенную в коридоре.

«Стены оформили обоями, для пола в комнате и коридоре выбрали износостойкий ламинат. Плитку и керамогранит использовали в мокрых зонах кухни и ванной. Микс цветной и белой плитки делает ванную проще в уходе — а это немаловажно. В целом интерьер получился свежим и современным», — говорит Жанна Студенцова.

В коридоре удалось разместить шкафы с антресолями вдоль стены, отделяющей комнату. В шкафе-купе с зеркалом прячется верхняя одежда, большой чемодан и приспособления для уборки. Там же — электрический щиток и роутер.

В ванной комнате полный порядок: туалетные принадлежности, средства для стирки и чистые полотенца убрали в подвесную тумбу с раковиной и в шкафчик со стиральной машиной. На застекленном балконе дополнительно установили шкафчик для вещей, не нашедших места в квартире.

Основной цвет интерьера — оттенки серого, а мебель преимущественно белая. Такая палитра добавляет интерьеру воздуха и делает незаметными системы хранения. К тому же это отличный нейтральный фон для декора, который можно менять в зависимости от сезона.

«Мебель для гостиной мы приобрели у российского производителя. Комод и кровать из 70-х — собственность хозяйки, они в хорошем состоянии, мы их немного видоизменили. Мебель для хранения в ванной и на балконе, а также всю мебель для кухни составили из готовых модулей», — рассказывает дизайнер.

В интерьере все подобрано таким образом, чтобы облегчить его без ущерба функциональности: например, глянцевое стекло поверхности кофейного столика, журнальный столик из плексигласа и стеклянный стол в кухне не загромождают интерьер, но при этом прекрасно справляются со своими функциями.

«Конечно, у нас не стояла задача сделать минималистичный интерьер, — говорит Жанна Студенцова. — Наоборот, чтобы смягчить строгую функциональность наполнения я использовала текстиль с интересными фактурами, а также мелкий декор и художественные фотографии. Они добавили жизни и придали интерьеру женственности».

Холл Отделка: обои, Rasch Напольное покрытие: плитка, Kerama Marazzi; ламинат, Egger Classic Дуб Аммерзе серый Мебель: шкаф-купе, система хранения с антресолями, полочка для мелочей — все на заказ в «Роникон»; табурет-стремянка, ИКЕА Декор: художественные фотографии, Жанна Студенцова Освещение: настольная лампа, Castorama

Гостиная-спальня Отделка: обои, Rasch, Clarke& Clarke Напольное покрытие: ламинат, Egger Classic Дуб Аммерзе серый Мебель: гардероб, письменный стол, прикроватная тумба — все на заказ в «Роникон»; мебель гостиной, «Дятьково»; кресло, Deephouse; придиванный столик, Zara Home; стул, ИКЕА; диван, SK «Камелот» Ковер: ИКЕА Текстиль: шторы, HOFF; декоративные подушки, покрывала, постельное белье — все ИКЕА и Zara Home Декор: Zara Home, Cozy Home, HOFF, ИКЕА, ОБИ; фотографии, Жанна Студенцова Освещение: люстра, DeMarkt Лоск; бра, MW-Light Техно; бра над кроватью, настольная лапма, торшер — все ИКЕА

Кухня Отделка: обои, Limonta Neapolis; мозаика, Kerama Marazzi Напольное покрытие: керамогранит, Kerama Marazzi Мебель: система хранения из 4-х шкафчиков, стол, складные стулья — все ИКЕА; стулья, Deephouse Гарнитур: ИКЕА Бытовая техника: комбинированная СВЧ, варочная панель, вытяжной шкаф — все ИКЕА; холодильник, Siemens . Смесители: ИКЕА Освещение: споты с галогеновыми лампами, подвес — «Евросвет»

Ванная комната Отделка: плитка, Kerama Marazzi Напольное покрытие: плитка, Kerama Marazzi Мебель: шкаф для стиральной машины, ИКЕА Санфаянс: раковина, Dreja mini; унитаз, Red-Blue OriginOne Смесители: Grohe Освещение: споты с галогеновыми лампами, подвес — «Евросвет»