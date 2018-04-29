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Как использовать пространство за дверью: 11 идей
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Как использовать пространство за дверью: 11 идей 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Любую квартиру можно сделать просторнее, если правильно организовать хранение. Показываем, как грамотно использовать пространство за дверью в любой части дома или квартиры.
Поставьте за дверью небольшой деревянный стеллаж с полками и отделениями. Чтобы специи не падали, когда кто-то сильно хлопнет дверью, закрепите рейлинг.
Разместите за дверью крючки для полотенец и кухонных прихваток. Там же можно хранить легкие сковородки, лопатки или венчики.
Ее можно просто прислонить к стене или повесить на крючки. Чтобы доска не выглядела небрежно, чехол для нее должен быть чистым и аккуратным.
За дверью слишком мало места? Просто повесьте плоский полотенцесушитель или крючки.
За дверью на крючки можно повесить плетенные ящики. В них удобно хранить полотенца, косметические средства или фен.
Совсем не обязательно устанавливать за дверью шкаф от пола до потолка. Используйте подвесной и храните на полках сувениры или книги. А сбоку на крючке — шляпы или шарфы.
Если в квартире мало места для хранения книг, воспользуйтесь пространством за дверью. Поставьте узкий шкаф или полки глубиной до 25 см. Такой вариант отлично подходит для детской комнаты, в которой будут уместны яркие обложки.
В шкафу часто не хватает места для сумок, шляп и украшений. Чтобы разместить все аксессуары, достаточно установить крепление за дверью.
В прихожей практически всегда мало места! Решить эту проблему получится, если повесить на стене за дверью крючки. Так у вас появится дополнительное место для размещения зонтов, сумок или верхней одежды гостей.
Подвесной органайзер решит проблему нехватки места на полу. На таких полках лучше хранить весеннюю и летнюю обувь, которую нужно меньше чистить от грязи и пыли, чем зимнюю.
Открывающаяся внутрь входная дверь — редкость в российских домах и квартирах. Однако, если это ваш случай, поместите за ней зеркало. Внизу сделайте полочку для ключей, наушников или зонта.
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