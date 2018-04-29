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Появилось фото домашней игровой формы «Реала» на сезон 2018/2019
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Появилось фото домашней игровой формы «Реала» на сезон 2018/2019
Soccer News
1 час назад
Женский форум
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Soccer News
Традиционно она выполнена в белом цвете.
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