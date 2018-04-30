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Появилось фото второго комплекта игровой формы «Реала» на сезон 2018/2019
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Появилось фото второго комплекта игровой формы «Реала» на сезон 2018/2019
Soccer News
25 минут назад
Женский форум
Фото:
Soccer News
Выполнен он будет в темно-синем цвете.
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