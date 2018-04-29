Как сделать схему электрики: 5 главных дизайн-хаков и 3 актуальных решения

Розеток много не бывает. И правильное расположение устройств обеспечивает комфорт и простоту использования всех электроприборов. Поэтому вопросу разводки электрики нужно уделить максимальное внимание.

Начните с простого

Самое простое в проектировании разводки электрики — расположить выключатели. Их конфигурация зависит от количества осветительных приборов и функциональных данных: проходные, со встроенным датчиком движения, с возможностью регулировки насыщенности света. Расположение розеток и выключателей проектируется в зависимости от плана размещения мебели и оборудования. Выключатели размещают, как правило, на высоте 90—110 см.

Много — не мало, соблюдайте правила

Далее определите необходимое количество розеток. Существует свод правил, в котором прописан необходимый минимум: розетки должны стоять через каждые 3 метра по периметру помещения. Здесь важен расчёт: точное количество электроприборов плюс 2-3 дополнительных слота.

Проектируйте электрику на первом этапе

Бывает, что план расположения электроприборов уже разработан, ремонт идёт, а выбрать оборудование некогда. В таком случае будьте готовы, что на этапе реализации вас будет ждать сюрприз и в выбранной коллекции не окажется нужного технического решения. Тогда вам придётся или использовать упрощённые схемы управления, или экстренно искать альтернативу на этапе чистовой отделки. Выбирайте коллекцию заранее, а с цветом рамок можно определиться позже.

Отличным решением для выбора электрооборудования стал конфигуратор электрики — программа для подбора в ваш интерьер выключателей, розеток и других устройств, разработанная группой Legrand.

Программа работает онлайн и очень проста в использовании. Алгоритм отображён на главной странице, где также можно ознакомиться с новинками производителя.

1. Создаём проект, выбираем материал стен, а программа сама предложит установочные коробки. Этот этап можно пропустить, если коробки уже стоят.

2. Определяем критерии выбора: коллекция, цвет или материал рамки, конфигуратор электрики выдаст возможные варианты оборудования.

3. Наполняем функциональными установками. Программа позволяет проработать все блоки, поочерёдно добавляя приборы в корзину, может на любом этапе загрузить фото вашего настенного покрытия или выбрать фон из имеющихся вариантов, чтобы визуализировать ваше решение.

4. По завершении комплектации кликните по кнопке «в корзину» и получите полный список с указанием артикулов и стоимости продукции.

5. Ничего не забыли? Введите данные о проекте и покупателе и подтвердите заказ. Выбирать электрооборудование теперь проще простого, а главное, комплектующие включены!

Делайте выбор в пользу современных тенденций

Для современного дизайна наиболее актуальны розетки с плоской лицевой панелью, так как не собирают пыль, и, обладая лаконичным внешним видом, подходят к любому интерьеру.

Розетка для телефонов и мобильных устройств

Зарядки для телефонов «сжигают» силовые розетки и выглядят некрасиво. Поэтому ведущие производители предлагают USB-розетки. Располагайте их в рабочих зонах на кухне и в кабинете, с каждой стороны дивана и кресел и у прикроватных тумб.

Думайте об энергосбережении

Удачным решением с точки зрения энергосбережения могут стать датчики движения. Для их установки применимы следующие правила:

датчики выгодно использовать в проходных зонах;

в спальне датчик движения лучше ставить на уровне ног;

обязательно смоделируйте зону охвата датчика на чертеже, а не опытным путём на объекте, устанавливать его следует согласно инструкции;

использование датчика движения со встроенным светильником экономит место на стене и помогает не споткнуться в темноте;

есть датчики движения, встроенные в выключатель. Свет включаем сами, а выключает он его за нас.

Выключатели со встроенным датчиком движения

освещение включается вручную, а выключается автоматически, когда в помещении никого нет;

встроенный датчик реагирует на присутствие людей и на уровень естественного освещения в помещении и не включает свет, когда в помещении и так светло;

идеально подходит для гардеробных, холлов и офисов.

Руководствуясь приведёнными советами, вам будет легко выполнить план разводки электрики. И помните, что за советом или новостями о новинках электрооборудования всегда можно обратиться к производителю, профессионалы проконсультируют вас и даже могут записать на курс углублённого изучения правил проектирования электрики.

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