Продумываем оформление прихожей: 10 полезных примеров

Многие из нас представляют себе свою идеальную кухню, идеальную спальню и гостиную, а о прихожей часто думают по остаточному принципу. Вешалка, коврик для ног и входная дверь — что ещё нужно? На самом деле прихожая — это «лицо» дома, и вам должно быть удобно и приятно возвращаться после тяжёлого дня или, наоборот, собираться на работу. Поговорим обо всех важных вещах, которые нужно учесть в процессе ремонта.

Статьи по теме 15 крутых вещей для маленькой прихожей Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей

Маленькая прихожая

У большинства из нас маленькие прихожие. Мало кому повезло иметь просторное помещение сразу за входной дверью. Поэтому особенно важно продумать эргономику так, чтобы нам было удобно одеваться и при этом не чувствовать себя в тесноте. В этом поможет, например, зеркальный шкаф или просто большое зеркало, висящее напротив вешалки. Кстати, настенные вешалки в отличие от полноценных шкафов занимают совсем мало места. Правда, придётся больше следить за порядком!

Дизайн прихожей

Заранее подумайте о дизайне прихожей и о том, что её облик должен совпадать с общим стилем вашей квартиры. Какие цвета вам было бы приятнее видеть, заходя в дом? Какие акценты вы хотели бы добавить? Входная дверь и её дизайн тоже имеют очень важное значение — ведь чаще всего её мы устанавливаем в самом начале ремонта, а потом наше мнение может ещё много раз поменяться. Правильное освещение тоже очень важно, ведь в прихожей, как правило, стоит зеркало.

И не забудьте о приятных мелочах, таких как яркий коврик для ног, рамки с фотографиями или картина на стенах, и других предметах декора.

Интерьер прихожей

Каждому хочется, чтобы его дом отражал его индивидуальность, и интерьер прихожей не исключение. Наверняка у вас уже есть оригинальные идеи по превращению вашей прихожей в произведение искусства! Необычные системы хранения, забавные вешалки и декор, зеркало в красивой необычной раме — всё это важные детали, которые обязательно поднимут вам настроение. А ещё на помощь придут тренды, например сочетание самых разных материалов и фактур. Если боитесь экспериментировать со спальней или кухней, то прихожая — идеальная площадка для полёта вашей фантазии.

Мебель в прихожей

Даже в самой маленькой прихожей должна быть удобная и красивая мебель. Вопрос в том — какая именно. Одинокая вешалка и крохотный пуфик? Попробуйте поэкспериментировать! Например, значительно сэкономить пространство поможет тумба для обуви. А ещё можно попробовать выйти за рамки стереотипов — в прихожей можно разместить даже книжный шкаф или кресло. На своём месте здесь будет и вместительная консоль или даже комод, полки для аксессуаров, где можно хранить ключи и другие важные мелочи.

Прихожая и коридор

А что делать, если прихожая постепенно перетекает в коридор? Тогда к вопросу её внешнего вида нужно подходить ещё серьёзнее — скорее всего, вы будете видеть прихожую во всей красе, просто перемещаясь из комнаты в комнату. Да и заходя домой вы захотите увидеть не просто дальнюю тёмную стену, а что-то красивое.

Поэтому позаботьтесь о приятной цветовой гамме, не загромождайте проход и придумайте пару необычных решений. Например, аккуратная консоль или стильная тумбочка в конце коридора обязательно его украсят. Зеркальная мебель или само зеркало сделают помещение светлее и легче, а цветы в вазах сделают атмосферу более уютной.

Статьи по теме 20 прихожих с большими зеркалами

Читайте также:

Любовь с первого взгляда, или Новый взгляд на старую прихожую

Как подготовить свою прихожую к встрече гостей в праздники: 8 бесценных советов

10 новых идей для узкой, маленькой и неудобной прихожей