Она приобрела дом в 1979 году и до сегодняшнего дня скрывала в нем ЭТО!

В штате Орегон находится этот с виду ничем не примечательный дом. Его построили в довольно живописном месте, но внешне он сильно похож на сотни себе подобных. Однако дом хранит удивительную тайну! До 1979 года он не привлекал к себе внимания. Но потом этот дом купила Элмин Бартон — женщина, зарабатывающая на жизнь предсказаниями, гаданиями и проведением спиритических сеансов.

Профессия медиума сразу вызывает особые ассоциации: эти люди обладают тонкой душой и неординарной интуицией. Элмин не является исключением из правила, так что ее уникальный взгляд на обустройство жилья не кажется чем-то необычным.

Дама обустроила комнаты по своему вкусу, и вот что из этого вышло! Переступив порог, ты будто попадаешь в другой мир, другую эпоху. Кажется, что находишься не в обычном доме, в самом настоящем дворце!

Интерьер каждая комната оформлен в ретростиле. Из материалов здесь преобладает темное дерево, которое прекрасно подчеркивает великолепие роскошной мебели.

Окна украшают витражи, а стены и потолки расписаны картинами.

Но две комнаты в доме обустроены в современном стиле. Они служат для Элмин приемной и рабочим кабинетом, где она принимает своих клиентов. Многие побывали в доме гадалки, но никто из них даже не подозревал, что скрывается в остальных комнатах.

Сейчас Элмин решила переехать и поэтому продает свой дом, роскошный интерьер которого поразил даже самых опытных риэлторов. Так что, даже не смотря на огромную сумму, которую хозяйка хотела получить за свой особняк, новый покупатель нашелся довольно быстро.

От этих фотографий захватывает дух! Если вас тоже поразил этот мини-дворец, обязательно поделитесь статьей с друзьями.