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Дача, которая всегда с тобой: 20 идей для дома на колёсах
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Дача, которая всегда с тобой: 20 идей для дома на колёсах 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Вы когда-нибудь задумывались о том, что дом можно буквально возить с собой? Не ощущения и атмосферу, а конкретное пространство с кухонным гарнитуром, спальней и террасой. Нет? А ведь это вполне возможно.
Автодом
Первая информация об автодомах, или домах на колёсах, пришла к нам с Запада. Кинофильмы и сериалы о жизни малообеспеченных американских семей, прозябающих в трейлерах, вызывали малоприятные ассоциации. Однако вместе с тем несли мысль, что жильё, которое можно в качестве автоприцепа присоединить к машине, это не такая уж плохая идея.
Что такое автодом
Автодом сегодня — это практически полноценная жилплощадь со всеми функциональными зонами, биотуалетом, бойлером с водой, а иногда даже с террасой.
Сегодня существует несколько разновидностей домов на колёсах — от элементарных прицепов-палаток до интегрированных автодомов с пандусом для въезда легкового автомобиля.
Назначение дома на колёсах логично и вполне востребовано практически любым обладателем водительских прав и стремления путешествовать. В наших широтах автодом — отличная альтернатива дачному домику, который можно возить собой в качестве продвинутой палатки.
На рыбалку теперь можно выезжать не на пару дней, а на пару недель. Ночевать у подножия гор в тёплой постели, читать посреди леса, сидя в любимом кресле, или пить свежесваренный кофе, стоя на крохотной, но всё-таки своей террасе на побережье тёплого моря.
Первый автодом
Впервые идея путешествовать в автодоме пришла британскому доктору и популярному автору книг для подростков Уильяму Гордону Стабелсу. В 1880 году компания Bristol Carriage Company выполнила необычный заказ, и счастливый писатель-фантаст в поисках вдохновения отправился колесить по сельским районам Великобритании. Через пять лет автор выпустил книгу с описанием своих необычных путешествий.
Достоинства дома на колёсах
Главное достоинство любого дома на колесах очевидно до оскомины — это мобильность. Все остальные плюсы целиком зависят от типа, комплектации дома и целей, которые преследует его владелец. В зависимости от планируемого бюджета и возможностей компании исполнителя автодом может содержать в себе абсолютно всё, вплоть до отопления и телевидения.
Недостатки дома на колёсах
И ещё один очевидный недостаток — площадь. Станцевать вальс в гостиной автодома у вас не получится, но вот двуспальная кровать в него, скорее всего, поместится. Правда, обойти её ни с одной из сторон опять же будет невозможно. Есть ещё два недостатка — хороший автодом с максимальной комплектацией стоит как маленькой дом на собственном клочке земли. А ещё для него нужна стоянка. Просторная и проветриваемая. Но если вы задались мечтой стать обладателем собственного дома на колёсах, вряд ли вас что-то остановит. Поэтому удачи и в путь!
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