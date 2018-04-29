Современная летняя кухня на даче: 15 фото, идеи обустройства и советы

Летняя кухня станет спасением от духоты и жары, неизменно сопровождающих готовку. Однако при проектировании и обустройстве такой кухни стоит учесть несколько нюансов.

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1. Назначение летней кухни

Прежде всего летняя кухня, как и обычная, предназначена для готовки. Общая планировка летней кухни с её функциональными зонами в целом повторяет планировку домашней кухни — можно последовательно выделить зону хранения продуктов, зону мойки, подготовки пищи, приготовления и сервировки. Особенность летней кухни в том, что помимо этих зон могут появляться и некоторые другие, о которых — ниже.

2. Расположение летней кухни

Летняя кухня в самой своей концепции подразумевает отчуждённость от дома, но насколько далеко эта отчуждённость зайдёт, зависит только от вас. Летнюю кухню можно организовать как в виде пристройки к дому, бане или даже беседке, так и в виде отдельно стоящего строения. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки: так, из пристроенной кухни будет проще переносить блюда в столовую, если, конечно, вы не захотите совместить эти помещения. В непогоду перебираться из дома на кухню будет приятнее, да и общее время пути сократится. С другой стороны — отдельная летняя кухня не будет нагревать стену дома, а запахи и дым не побеспокоят жильцов. К возможным трудностям обустройства отдельной летней кухни можно отнести прокладку водопровода и электричества.

3. Типы летних кухонь

Не менее важным решением станет выбор открытой или закрытой кухни. Открытый тип предоставит вам все преимущества хорошей вентиляции, наполнит вашу кухню летней свежестью и прохладой. Досадной помехой, однако, могут стать нежеланные гости — насекомые или птицы, а сильный ветер будет заносить внутрь пыль и листья. Решить эти проблемы поможет закрытая кухня. Но не стоит относиться к изоляции слишком фанатично, ведь предназначение летней кухни в том, чтобы избавиться от жары и духоты. Оптимальным решением станет кухня с большими открывающимися окнами или раздвижными секциями. Стены также можно сделать из лёгких воздухопроницаемых материалов — например из бамбука. Кроме того, закрыть кухню можно лишь частично, оставив несколько сторон открытыми.

4. Дополнительное зонирование: открытый огонь

Вишенкой на торте вашей летней кухни может стать зона приготовления пищи на открытом огне — только на свежем воздухе можно расположить барбекю, печь или мангал. Любителям рыбалки можно посоветовать оборудовать коптильню, а ценителям экзотики — тандыр. Такие дымные и жаркие приспособления лучше впишутся в открытую кухню, в противном случае дым не будет эффективно выветриваться. Не забывайте и о мерах безопасности — такую зону не следует размещать рядом со смежной с домом стеной, а окружающие материалы должны быть жаропрочными и негорючими. Более того, на вашей кухне могут появиться дети, поэтому примите меры по ограждению открытого огня.

Даже если вам хочется сфокусировать всё внимание на новеньком мангале или тандыре, не размещайте его посередине, между зонами мойки и хранения продуктов, чтобы ваши перемещения по кухне не превращались в прыжки через костёр. Для удобства существующую систему зонирования нужно дополнить местом для хранения дров или угля.

5. Дополнительное зонирование: патио

Ещё одним большим преимуществом летней кухни по сравнению с кухней обыкновенной является удобство совмещения со столовой и зоной отдыха. Такой вариант также более органично смотрится на открытой кухне, тогда чад и дым не будут мешать отдыхать вам и вашим гостям. Меблировка зависит только от размеров компании и размаха фантазии — начиная от плетёных стульев и заканчивая гамаками или шезлонгами. Единственное, что может вас ограничивать — относительная влагоустойчивость материалов, поэтому мягкую мебель лучше приберечь для дома.

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Летняя кухня, как и любой другой архитектурный элемент, в идеале должна быть вписана в ландшафт, однако порой проще подстроить ландшафт под строение. Поместить летнюю кухню лучше во внутреннем живописном пространстве участка. Если в вашем саду есть место огороду, расположите рядом с кухней грядку с пряными травами или легко доступными овощами. К тому же если в ваших насаждениях будет присутствовать цитронелла, мелисса, базилик или лаванда, комары будут облетать кухню стороной.

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