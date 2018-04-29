Ещё
«Там постоянно все течет»: со стены дома на Вторчермете обвалились кирпичи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Там постоянно все течет»: со стены дома на Вторчермете обвалились кирпичи 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Со стены дома на Военной, 7, обвалились кирпичи. Теперь на месте обрушения осталось большое углубление, которое сотрудники управляющей компании обнесли забором.
— С этой стороны, где рухнуло, находятся туалеты и ванная комната, общая мойка, — рассказал E1.RU жилец дома Роман. — С этой стороны постоянно все течет. Противоположная стена так же отсыревает, она тоже наверняка рухнет. Люди там как жили, так и живут. Балконы тут тоже рушатся, но их не меняют уже даже. Мы постоянно обращаемся по этому поводу в управляющую компанию, но безрезультатно.
В управляющей компании сообщили, что в курсе случившегося, но пока ничего предпринять не могут. Вопрос начнут решать 3-го мая. Однако жильцам принесли письма, в которых порекомендовали незамедлительно покинуть помещения, отметив, что им будут предоставлены помещения в маневровом фонде.
e1.ru: последние новости
Мох на стенах и картина, нарисованная мамой: пять ресторанов Екатеринбурга с интересным дизайном «Я искала подарок на свой день рождения, а нашла шприц»: исповедь жены наркомана из Екатеринбурга E1.RU выпустил гид для иностранных гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски154
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях93
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег135
Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей17
7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение