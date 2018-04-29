«Там постоянно все течет»: со стены дома на Вторчермете обвалились кирпичи

Со стены дома на Военной, 7, обвалились кирпичи. Теперь на месте обрушения осталось большое углубление, которое сотрудники управляющей компании обнесли забором.

— С этой стороны, где рухнуло, находятся туалеты и ванная комната, общая мойка, — рассказал E1.RU жилец дома Роман. — С этой стороны постоянно все течет. Противоположная стена так же отсыревает, она тоже наверняка рухнет. Люди там как жили, так и живут. Балконы тут тоже рушатся, но их не меняют уже даже. Мы постоянно обращаемся по этому поводу в управляющую компанию, но безрезультатно.

В управляющей компании сообщили, что в курсе случившегося, но пока ничего предпринять не могут. Вопрос начнут решать 3-го мая. Однако жильцам принесли письма, в которых порекомендовали незамедлительно покинуть помещения, отметив, что им будут предоставлены помещения в маневровом фонде.