Французский шик: 3 новых стиля и 17 идей для интерьера ванной комнаты

Какой стиль идеален для ванной комнаты? Однозначно французский! Самый элегантный и утончённый стиль, отличающийся непревзойдённым шармом и выверенной небрежностью. Это исторический стиль, объединивший лучшее из разных эпох и модных направлений. Стал широко известен благодаря парижской богеме и присущему ей сдержанному шику.

И очень важная отличительная черта французских апартаментов — великолепная ванная комната. Даже если крошечная, она изящная и уютная.

Особенности французского интерьера

Как же воссоздать интерьер ванной словно из парижской квартирки? Для этого учтите характерные черты. Французы предпочитают сдержанную цветовая гамму. Возможны два варианта:

оформите интерьер в пастельных оттенках;

выберите цветовое решение в приглушённых тонах, без чётких контрастов.

цвета во французском стиле продумайте вплоть до текстиля, который служит важным элементом декора. Помните, гармонично подобранные полотенца и коврики — самый простой способ сделать интерьер стильным;

на зависть нам почти во всех французских ванных есть окно, высокое, зачастую распахнутое, что обеспечивает много света и воздуха в таких помещениях. Сделайте хорошее освещение в своей ванной;

кроме естественного света, французы обожают освещение со множеством сценариев. Используйте разнообразные светильники — роскошные люстры, бра и по возможности даже торшеры. Проектировать освещение всегда следует с учётом цветового решения комнаты;

«Главное — не количество, а качество» — это стопроцентно про французский интерьер. Поэтому материалы используйте высококачественные, пусть и дорогие;

обязательно обратите внимание на напольное покрытие (паркет или натуральное дерево), а вот стены можете просто окрасить;

непременно выберите для ванной мебель классических моделей из ценных пород дерева;

если позволяет площадь, установите отдельно стоящую ванну. Это добавит нужного французского шика. Намного облегчит задачу установка сантехнического оборудования традиционных французских фабрик. Одна из любимых марок французов — Jacob Delafon, лидер сантехнической индустрии. Основатели бренда первыми переосмыслили отношение к оформлению ванных комнат, и вот уже более века бренд считается законодателем трендов в интерьерах ванных комнат.

И в этом сезоне французский производитель представил новую серию накладных раковин Vox Signature с дизайном, вдохновлённым архитектурой Парижа:

чёткие плавные линии;

привлекательная цветовая гамма;

рельефные узоры на внешней поверхности.

Верный своему комплексному подходу к дизайну Jacob Delafon удивил всех, предложив собственные стили интерьера, о которых мы хотим вам рассказать.

«Ателье винтаж»

Стиль «ателье винтаж» — частичка души 3-го округа Парижа, родины французской моды и средоточие мастерских от-кутюр. Этот стиль можно встретить в антикварных витринах, обновлённых мастерских и реконструированных лофтах — там, где каждое место обладает своей историей.

Раковины в дизайне Atelier Vintage™ воплощают винтажное искусство: в серию включены раковины с изображением логотипа Jacob Delafon середины прошлого века и раковины, стилизованные под корзины, плетённые из лозы.

Классическая современность

Представьте себе элегантность района Парижа между Эйфелевой башней, Дворцом Инвалидов, Марсовым полем и музеем Родена. Это и есть французская классическая современность.

Больше всего эту концепцию показывают раковины Classic Modernity™ серии Vox Signature — это современный микс аутентичности, стиля и индивидуальности.

Атмосферу исторического Парижа передают различные декоративные решения:

фактурные орнаменты в виде керамической плитки парижского бистро;

текстурный узор в виде карты Парижа;

необычное колористическое решение — нежный оттенок розы, словно привносящий ароматы цветов в вашу ванную.

Индустриальный шик Стиль «индустриальный шик» вдохновлён фасадами бывших парижских заводов 19-го округа, выполненных в строгих, выдержанных материалов. Когда-то привлекательные только для творческого андеграунда черты — лаконичность архитектурных форм, утилитарность элементов и чёткость линий — стали основой современного интерьера.

Для большей индивидуальности и даже брутальности интерьера в современном стиле была создана серия раковин в необычном дизайне Mechanic Chic™.

Каждый из этих стилей представляет собой концепцию современного французского интерьера, столь разнообразного, элегантного и гармоничного.

Читайте также:

Как оформить современную квартиру в экостиле: пример из Москвы

Как за 5 шагов создать дизайнерский санузел

Коллекции самых красивых обоев из зимних коллекций английских фабрик