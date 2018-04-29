Диваны от 5 до 50 тысяч: в чем разница и есть ли смысл платить больше?

Диваны бывают совершенно разными: по цвету, по количеству мест, по материалу обивки и по типу раскладки. Варьируется и цена. Посмотрим на ценовые категории и примеры диванов. Дешево и сердито: от 5 000 до 10 000 рублей

Диваны этой ценовой категории максимально просты и функциональны. Они вполне могут быть качественными и долговечными, но не стоит рассчитывать на сложную конструкцию и наличие механизма трансформации.

За эти деньги можно приобрести небольшой добротный диван, который не раскладывается, или изделие кустарного производства с коротким сроком службы. Хотя и последние находят своих покупателей. В основном это квартиросъемщики, приобретающие мебель на год-два и непритязательные к ее внешнему виду. Их устраивает простенькая «книжка» с обивкой из синтетической ткани, стреляющая статическим электричеством при каждом прикосновении. А на большее в данном случае рассчитывать не приходится. Материалы. Для основы обычно используется ДСП, но встречаются даже цельное дерево и металл. Правда, древесину применяют в простых конструкциях, где ее расход минимален, а в качестве металла используют легкие алюминиевые трубки — как вы понимаете, не самые прочные. Материал наполнения — поролон, иногда более достойный пенополиуретан (ППУ). Обивка — дешевый велюр, флок или в лучшем случае кожзам. Механизм трансформации. Отсутствует или обычная «книжка» Конфигурация и дизайн. Самые простые, без изысков

Современный компактный диван Fotodivan можно приобрести в мебельном магазине «Купистол». Удобный и простой механизм мебели позволяет легко раскладывать диван в двуспальную кровать.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: небольшой диван

Где: мебельный магазин «Купистол»

Цена: от 9 520 руб.

Телефон: +7 (800) 775-86-34 Сайт: https://pm.ru Простенько, но со вкусом: от 10 000 до 20 000 рублей

С таким бюджетом уже можно разгуляться: выбор здесь намного шире. Конечно, кожаный диван за эти деньги не купить, но из кожзаменителя — вполне. Кроме «книжек» в этой ценовой категории представлены современные «еврокнижки», «дельфины» и даже модели «клик-кляк» — с механизмом, позволяющим раскладывать спинку дивана в три положения: для отдыха сидя, лежа и полулежа.

Большие угловые диваны в этом сегменте если и представлены, то изделиями низкого качества, не заслуживающими внимания взыскательного покупателя. Но небольшой диванчик с ящиками для белья, основой из массива дерева и наполнителем ППУ найти не составит труда. Некоторые модели декорированы подушками и снимаемыми подлокотниками. Материалы. Основа — ламинированная ДСП, более надежная и долговечная по сравнению с обычной, реже — цельный массив дерева. Наполнитель — ППУ, нередко дополненный пружинными блоками. Обивка — все тот же кожзам, натуральные недорогие ткани: флок, сатин и современные искусственные материалы. Механизм трансформации. «Дельфин», выкатной, «еврокнижка», «софрадекс» и другие. Конфигурация и дизайн. Все еще очень простые, без изысков.

Размер, форма, дизайн: от 20 000 до 30 000 рублей

Здесь уже можно замахнуться и на угловую модель, и большой диван выбрать, и обивочную ткань поискать интереснее кожзама и рогожки. Натуральный шелк в этом сегменте еще не представлен, а вот жаккард уже встречается.

Дизайны более оригинальные, имеются модели с деревянными подлокотниками. Механизмы трансформации самые разные, но традиционные. Разумеется, не стоит искать в этом ценовом сегменте мебель с электроприводом. Материалы. Основа — ламинированная ДСП, более надежная и долговечная по сравнению с обычной. Часто — цельный массив дерева и прочный металл. Наполнитель — ППУ с пружинным блоком, латекс и прочие дорогие материалы. Обивка — экокожа, жаккард, гобелен. Механизм трансформации. «Дельфин», выкатной, «еврокнижка», «софрадекс», «клик-кляк» и другие. Конфигурация и дизайн. Простые, но со вкусом. Нередко подушки и сиденья имеют съемный чехол, что облегчает уход за изделием. Большинство моделей дополнены ящиками для белья. Некоторые имеют накладки из МДФ.

Для покупателя с достатком: от 30 000 до 50 000 рублей

В этих пределах можно купить практически все, что пожелаете. На самом деле диваны дороже сорока тысяч — это уже изыски: необычные ткани, дизайны, производители с именем. А все необходимое непритязательному потребителю представлено в этом ценовом сегменте.

Здесь и разнообразие форм и размеров (прямые, угловые и даже круглые), и достойные материалы (ЛДСП, дерево, металл, флок, гобелен, жаккард), и разнообразие механизмов трансформации, и множество функциональных возможностей (полки для газет, бары в подлокотниках, ящики для посуды и белья и многое другое). Материалы. Основа — ЛДСП, цельная древесина, металл. Наполнитель — ППУ с пружинным блоком, латекс. Обивка — практически все ткани, за исключением экзотических. На натуральную кожу также рассчитывать еще не приходится. Механизм трансформации. Все, за исключением высокотехнологичных (с электроприводом, например). Конфигурация и дизайн. Самые разные, включая большие угловые диваны, модели со столами, встроенными журнальными столиками.

Для тех, кто деньги не считает: от 50 000 и выше

Тут начинаются изыски. Верхнего потолка цены не существует. Стоимость дивана может исчисляться сотнями тысяч. Насколько это оправдано с точки зрения функциональности и надежности? Вряд ли люди, приобретающие диван за полмиллиона рублей, ищут именно эти характеристики. При таком бюджете во главу угла ставится имя дизайнера, необычные натуральные и очень дорогие обивки, наличие механизма трансформации, оснащенного электроприводом.

В этой ценовой категории представлены диваны с надежным и неубиваемым корпусом из дюралюминия и натуральной цельной древесины ценных пород. Как правило, их изготавливают вручную итальянские мастера с соблюдением старинных традиций. Такие диваны могут быть декорированы резными элементами, обиты натуральной кожей и шелком, иметь оригинальный и очень необычный дизайн. И, конечно, нередко приходится платить за имя производителя. Чем престижнее марка, тем выше цена. Материалы. Основа — цельный массив дерева, в том числе ценных сортов. Наполнитель — ППУ с пружинным блоком. Обивка — какая угодно, включая натуральную кожу, шелк и даже натуральный мех. Механизм трансформации. Самые разные варианты, включая те, что управляются ПДУ. Конфигурация и дизайн. Изысканные, дорогие и необычные — от классики до модерна.

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ГДЕ КУПИТЬ? Что: кожаный диван

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