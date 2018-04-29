Какая кухня нужна вашей квартире-студии

Квартиры-студии мы приобретаем по разным причинам. Для кого-то это городские апартаменты поближе к работе, для будних дней. Для кого-то — осознанный выбор в пользу пространства с минимумом перегородок. Один — приверженец здорового аскетизма, для другого важнее вид из окна, а не количество комнат. Так или иначе, в оформлении квартиры-студии есть три главные задачи — кухня, место для сна и системы хранения. Сегодня поговорим о кухне.

Функциональная невидимка

Если кухня для вас скорее необходимость, чем часть жизни, и готовить вы собираетесь время от времени, то вариант с кухней, растворяющейся на фоне стены или другой мебели, наверняка вас заинтересует.

Дизайн такой кухни изначально будет максимально актуальным, но лаконичным. Полное отсутствие фурнитуры, открытых полок и яркого декора. Двери и ящики открываются от нажатия, большая часть техники встроенная. Столешница вне зависимости от материала выполнена в нейтральном оттенке.

Если позволяет метраж, такую кухню можно встроить в специально для неё сконструированную стеновую нишу. Таким образом она станет частью архитектуры, неотъемлемым, обязательным, но при этом фоновым элементом. А значит жилая зона вашей студии визуально будет занимать основное пространство.

Мнение редакции:

— Подобрать кухню, которая сможет слиться с остальным интерьером, часто становится невыполнимой миссией. Далеко не каждая фабрика кухонь способна изготовить предметы, не относящиеся к кухонному пространству. Исключение мы нашли в Чехии. Фабрика Hanak, кухни которой многие дизайнеры интерьеров сравнивают с немецкими аналогами, может полностью укомплектовать интерьер квартиры и даже дома собственной корпусной и мягкой мебелью — вплоть до стеновых панелей и лестниц.

Стильная кухня вне моды

Если идея о смене интерьера каждые 5—10 лет для вас сущая блажь, то вам не избежать кухни, которая будет актуальна всегда. И мы сейчас не о золотой классике.

Мода изменчива и многолика. Один сезон в тренде медные винтажные ручки, другой — хромированные тонкие дуги. Кухонный остров одно время ставили на тонкие металлические ноги, до этого был актуален подиум. Деревянный шпон уступал бетонным фасадам, которые затем сменились на голый металл, а чуть позже на цветное стекло. Полки закрывали дверцами, затем раздвижными стёклами, потом и вовсе решили полностью открыть.

Знаете, как перещеголять все тренды разом? Исключить их возможность. Выбираем кухню, крепко стоящую на полу, без подиумов и ножек, отказываемся от фурнитуры в пользу системы push-to-open, фасады — нейтрального, но стильного оттенка в лаке. Форма — строгая геометрия. Если при этом форма кухни будет хотя бы немного перекликаться с архитектурой пространства вокруг, считайте, что вы нашли идеальное решение.

Кухня как продолжение стиля хозяйки

Для большинства мужчин дом — это личная территория, для большинства женщин дом — продолжение её самой. Поэтому частый запрос к дизайнерам «хочу, чтобы кухня была похожа на меня» уже давно никого не удивляет.

В квартире-студии выполнить такой заказ, не переделывая интерьер жилой зоны, особенно сложно. Но как же найти кухню, действительно похожую на вас? Всё просто и сложно одновременно. Если вы действительно очень хорошо себя знаете и не будете долго думать над вопросом, какой цвет ассоциируется у вас с уютом, какой с комфортом, а какой с домом, то всё просто. Если же понятия уюта, комфорта и дома для вас едины, то выбор может немного усложниться.

Мнение редакции:

— Многие дизайнеры интерьеров в поисках идеальной кухни для своих заказчиков часто сталкиваются с проблемой стандартных решений кухонного оснащения. Большинство итальянских и немецких производителей не могут изготовить кухню с нестандартными размерами — глубина и высота шкафов у таких фабрик практически не варьируется.

В то же время чешский производитель Hanak проявляет невероятную гибкость в вопросе не только выбора материалов, но и чёткого следования ТЗ. Если задачу возможно выполнить технически, значит она будет реализована. И этот подход касается не только кухонь, но и мебели для остальной части интерьера, которую изготавливает Hanak.

Вся суть кухни-отражения — это удобная функциональность, приятные тактильные ощущения и чёткие ассоциации.

С функциональностью всё понятно — все ящики, системы хранения, выдвижные органайзеры, полки и дверцы должен быть интуитивно локализованы (то есть быть там, куда рука сама тянется) и максимально удобны (то есть соответствовать росту, весу и уровню физических возможностей владелицы).

Тактильные ощущения — это чуть сложнее. Собирая кухню с дизайнером, вам придётся «перещупать» все возможные варианты отделки и комплектации. Фасады, фурнитура, фартук, столешница и даже стулья и табуретки. Всё одобренное нужно будет подогнать под стиль не только кухни, но и пространства вокруг — у нас ведь студия. А ещё всё это потребуется наделить приятными ассоциациями.

К последнему пункту относятся в первую очередь цвета и материалы. Вспомните смеситель всей вашей жизни. Тот, который был у бабушки, маминой подруги или у героини любимого сериала. Подумайте, какой оттенок расслабляет вас и развеивает дурные мысли. Возможно, есть особый сорт камня, глядя на который, вам хочется улыбаться.

Собрать кухню под себя — дело сложное, но очень благодарное.

C фабрикой Hanak мы работаем уже 20 лет и готовы дать бессрочную гарантию на нашу продукцию. Все корпуса, фасады и панели фабрика производит сама, к тому же работает по индивидуальным запросам, выполняя практически любые ТЗ. Даже самые известные немецкие фабрики похвастаться подобными услугами не могут. У всех ведь свои стандарты, однако у Hanak эти стандарты очень гибкие. К примеру, если архитектору по чертежу требуется нестандартный 32-сантиметровый фасад и в определенном зеленом цвете, фабрика реализует этот запрос.

Hanak сейчас работает с идеей Interior Concept — это возможность оформить все интерьер в едином стиле включая мебель, межкомнатные двери, стеновые панели и обрамление окон.

Еще одна важная характеристика это экологичность. Сегодня часто можно встретить мебель и элементы отделки с частично открытыми поверхностями, то есть так или иначе эти предметы испаряют в окружающее пространство некое количество веществ разной степени опасности. В то время как все предметы от Hanak производятся полностью закрытыми. А это 100% защита интерьера от токсичных испарений производимых мебелью и отделкой.

Кухня, на которую все смотрят

Если ваша квартира-студия — это в первую очередь отражение стиля, статуса и прогрессивного мышления, то кухня с со стеклянными дверцами в пол, встроенной в стену подсветкой и шпонированными панелями — для вас.

Кухня, которую хочется рассматривать и которой хочется восхищаться, это в том числе дорогие, натуральные и по возможности редкие материалы. После материалов следует техника. Её основную часть можно спрятать за дверьми и панелями, оставив на всеобщее обозрение самый яркий, инновационный элемент. Например огромный американский холодильник или премиальную кофемашину.

Света на такой кухне должно быть много, но он подразумевается как акцентный, подчёркивающий самые интересные, яркие детали. Аксессуары лучше спрятать за стеклянными дверцами, полностью освободив все горизонтальные поверхности от лишнего.

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