Что такое колор-блок?

Color block (с английского «цветные блоки») означает яркое сочетание контрастных цветов блоками, которые могут образовывать разные геометрические фигуры.

Первоначально такого рода яркое сочетание геометрических фигур можно было увидеть на картинах художников-абстракционистов, одним из которых был Пит Мондриан — именно его картинами вдохновился дизайнер Ив Сен Лоран. И в 1965 году он создал коллекцию платьев свободного кроя, на которых изобразил яркие разноцветные фигуры.

Так в 70-х годах в моду вошла одежда свободного кроя в сочетании с ярким геометрическим принтом. В начале 90-х годов сolor block стал популярен не только в одежде, его стали использовать на сумках, серьгах, браслетах.

В наши дни метод колор-блок применяется еще и в макияже, маникюре, педикюре, в дизайне интерьеров. У многих брендов можно увидеть в коллекциях одежды на весну и лето стиль колор-блок, например у BURBERRY, DOLCE&GABBANA, H&M, SALVATORE FERRAGAMO.

Emilio Pucci

Haider Ackermann

Marni

Versace

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