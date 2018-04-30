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День цветов в саду «Эрмитаж»
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День цветов в саду «Эрмитаж» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
1 мая сад «Эрмитаж» откроет летний сезон праздником цветов и музыки. В этот день в саду пройдут мини лекции по ландшафтному дизайну, оформлению зеленой зоны на балконе или в квартире, профессионалы помогут гостям парка в декоре собственного пространства.
Все желающие смогут научиться рисовать цветы на мастер-классе по живописи и принять участие в мастер-классе по созданию флористических композиций из живых растений. Фантазийные сочетания материалов создадут позитивную атмосферу и научат гармоничному использованию цветов в мелком декоре.
Весь день в саду «Эрмитаж» будет работать цветочный базар: свои цветы привезут цветочные базы, магазины и совхозы. Можно будет купить срезанные цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы и другие цветы в горшках, все для озеленения к весеннему сезону, горшки и кашпо.
Классические мелодии в современной обработке исполнит симфонический ансамбль «Амадей». Для любителей джаза выступит вокально-инструментальная арт-группа «Bass Divas», состоящая из виртуозов контрабасисток и виолончелисток с солисткой Ольгой Ступиной, которая великолепно использует как джазовый, так и оперный вокал. Третий концерт для гостей мероприятия представит струнный ансамбль «Nota bene».
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