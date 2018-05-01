На любой запах и цвет: в московском «Эрмитаже» открылся цветочный базар

1 мая в московском саду «Эрмитаж» открылся цветочный базар. На выбор покупателей предлагается огромный ассортимент растений, которые они могут приобрести с 13:00 до 19:00.

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Помимо приобретения цветов, на базаре посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах и лекциях по дизайну, оформлению, выращиванию и уходу за растениями.

Кроме того, на территории сада жители смогут послушать живую музыку. В «Эрмитаже» выступят ансамбли «Амадей» и Nota bene, а также выступит вокально-инструментальная арт-группа Bass Divas.

Желающие могут посетить базар бесплатно.

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