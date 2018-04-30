Узнали у профи: главные тренды и впечатления от Salone del Mobile 2018

Культовые бренды и молодые таланты в очередной раз представили новинки для дома. Мы узнали у экспертов, посетивших выставку, что их особенно впечатлило — и чего нам ждать в дизайне в ближайшем будущем.

Первая тенденция — это возвращение и реинкарнация стиля 1970-х годов. И второй — «неомемфис», обращение к дизайну уже 1980-х годов, к их стилистике, заданной главным дизайнером того времени — Этторе Соттсасом и его сторонниками из группы «Мемфис».

На EuroCucina было несколько потрясающих премьер — в частности, японские кухни Sanwa.

Еще мне понравились итальянские кухни Abimis и португальская марка мебели Sachi, которая сделала уличные кухни.

Мне всегда очень нравится стенд Kartell. И в этом году он выглядел эффектно: красивые принты на тканях, светильник, созданный совместно с Moschino, инновационный гибкий шпон, из которого Филипп Старк сделал кресла.

Там же был ряд био-разработок — например, стол из композитного материала, который может служить одновременно и рабочим, и кухонным, с интегрированной варочной поверхностью.

Понравился новый бренд Mingardo — в этом году они представили новое кресло, стеллаж, торшер, подвесной светильник и ряд панелей, которые могут служить ширмами или декоративными поверхностями для стен.

Небрежные композиции на вычурных барочных консолях, чертополох с орхидеями, роскошный мрамор и дешевый пластик. В хорошее время мы живем: можно сочетать несочетаемое и не бояться, что так не принято, гости не поймут или не по правилам. Свобода, индивидуальность и творчество — вот самая моя любимая тенденция!

А самое заметное по сравнению с прошлыми выставками — это обилие цвета. Он появился везде, даже у самых консервативных производителей. И не просто как «поставлю акцент одной яркой подушкой, я же такой смелый» — а от души, в виде ярких диванов в сочетании с насыщенными стенами и геометричными коврами.

В этом году черный цвет вырвался вперед, а цветные металлы стали состаривать и брашить. Несовершенство и крафтовость специально вводятся в идеальные предметы. Что касается материалов — много текстурированного дерева и камня. Используются зеркала любых форм и размеров. Среди стилей выделяются диско и поп-арт, неомемфис миксуется с ар-деко.

На Salone del Mobile меня впечатлили каменные объекты Citco.

На FuoriSalone — выставки-инсталляции Nendo и Sony.

Больше всего понравилась коллекция Plank. Два новых кресла от моих любимых дизайнеров: Наото Фукасава и Константина Грчика. Как всегда удобны, чисты в линиях и технологичны.

А главное открытие — светильник SILA венгерского архитектора и дизайнера Zsuzsanna Horvath. Он совмещает ажурность тонких полос из прорезанной фанеры и гибкой светящейся OLED-плоскости.

Причем технологии становятся все более «нежными», естественными и незаметными, шаг за шагом проникая в нашу повседневную жизнь.

Один из примеров — новая печь Dialog Oven Miele. На моих глазах шеф положил сырую рыбу в ледяной куб, поставил ее в печь и через 6 минут достал из духовки, открыл ледяную крышку, и рыба внутри него была полностью приготовлена, а ледяной куб так и остался ледяным.

Или пространство Sony, где фактически можно было заглянуть в будущее.

Например, был представлен материал отделки мебели, меняющийся от соприкосновения с другим материалом, и акустическая колонка, на которой можно переключать треки, просто поворачивая ее другой гранью.

Впечатлила коллекция Extinct Animals («Музей вымерших животных») Марселя Вандерса — это самое цельное и до мелочей продуманное пространство от идеи до ее идеального воплощения.

Понравилась «зефирная» коллекция предметов мебели и света дизайнера Ини Архибонга (Ini Archibong), которую он создал для Se Collections.

Бросился в глаза тренд на очень высокие кухонные шкафы до потолка. А коллекция фабрики Bosa задала интересную тенденцию — тонкой эксцентричности. В их аксессуарах чувствуется ирония, игривость, и все это на фоне ярких красок и интересных форм.

А больше всего мне понравились сантехника и мебель для ванных Cerasa. Дизайнеры филигранно поработали над формами — получилось такое лаконичное модернизированное ретро.

Еще я открыла для себя молодую индийскую фабрику Scarlet Splendour. У них очень интересные коллекции — на грани классики и эксцентричного модерна. За счет современных форм и самобытных геометричных узоров они достигают сумасшедшего результата.

Мне кажется, эта тенденция может иметь интересное развитие и для нашего — а нас я считаю частью европейского — рынка.

Главные игроки последних лет — мрамор, латунь, лакированное дерево — до сих пор актуальны. Но дизайнеры активно экспериментируют с фактурами. Мрамор, например, матовый, шероховатый, цветной, с ярким рисунком, в необычных сочетаниях — как у Antolini. Латунь сильно патинированная и соседствующая с другими металлами.

Бескаркасная мебель переживает новый виток популярности. Но в то же время не теряют актуальности графичные и утонченные формы, элегантные ножки, подлокотники и спинки.

Очень впечатлила вневыставочная программа. У Bulgari, скажем, была инсталляция, после которой я приходила в себя почти час. Мощные поп-арт эффекты, эксперименты с пространством, отражениями, принтами — серьезное испытание для вестибулярного аппарата!

Порадовала новинка от Ольги Подольской — лаконичная стильная люстра, которую я с радостью буду использовать в проектах. Ковры Ангелины Аскери тоже произвели впечатление.

Как и в прошлом году, самый яркий тренд — глубокая и насыщенная цветовая палитра. Но в отличие от прошлого года больший упор шел на терракотовые и зеленые оттенки. Мне понравилось сочетание глубокого насыщенного цвета и контрастной черно-белой геометрии. Особенно ярко этот прием можно было проследить на стендах Baxter и Gervasoni.

Впечатлил португальский бренд Mambo Unlimited Ideas. Они используют насыщенные цвета и качественные материалы: металл, текстиль, мех. А свои столики делают с напечатанной текстурой камня и покрывают их поверхность стеклом. Помимо мебели, у этой португальской фабрики есть чудесная коллекция плитки и керамических изделий.

А еще запомнилась коллекция деревянной мебели Me & Meow, в которой все предметы предназначены для мирного сосуществования в одном пространстве людей и котов — всевозможные лежаки, секретные ходы и удобные поверхности для кошек сочетаются с приятным лаконичным дизайном.