Ещё
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Дизайнеры Евгений Жданов и Татьяна Кириллова оформили сразу две квартиры для известного баскетболиста. Однушку и трешку объединили, чтобы получить комфортное для жизни пространство. Большая площадь позволила не только оформить просторную зону кухни-гостиной, но и найти место для вместительной гардеробной комнаты.
Чтобы получить достаточно пространства для жизни, молодая пара купила две соседние квартиры. Однокомнатную квартиру отвели под спальню с гардеробной и мастер-ванну. А в трехкомнатной квартире разместили кухню-гостиную, детскую и гостевую.
Владельцы квартиры некоторое время жили в Америке, и им успел полюбиться стиль американской классики. Но при этом пара часто путешествует по Европе, и им также нравится итальянский гламур.
Это и определило стилистику интерьера. Его решили в спокойных тонах — от дымчато-серого до пудрового бежевого. Драматизм проявляется лишь в санузлах — для них выбрали графичное монохромное сочетание цветов.
В отделке активно использовали не только краску, но и декоративные панели. Ими оформили стену за диваном в гостиной и за изголовьем кровати в спальне.
Зеркала не только визуально расширяют пространство, но и придают интерьеру шика. Зеркальными панелями обшили торцы простенка, который отделяет зону сна от будуарной зоны в спальне: благодаря этому приему он практически растворился в интерьере.
В кухне-гостиной нет ни одного шкафа, зато в приватной части квартиры системы хранения максимально вместительные. В гостевой комнате и детской установили по шкафу, а при спальне создали сразу две гардеробные.
Большая гардеробная справа от входа предназначена для хранения повседневной одежды, слева — для спортивной. К ним подвели принудительную вытяжную вентиляцию.
Большую часть мебели для проекта сделали на заказ. В спальне появились зеркальные тумбы и декоративный каминный портал. А для детской подобрали классическую мебель итальянской фабрики DOLFI.
Inmyroom: последние новости
Узнали у профи: главные тренды и впечатления от Salone del Mobile 2018 О том, как дизайнер оформила небольшую однушку в П-44 Интерьер недели: квартира, в которой нет прямых углов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски159
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях98
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег137
Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей28
«Мне стыдно за пьяные селфи»: личная история
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение