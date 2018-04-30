Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере

Дизайнеры Евгений Жданов Татьяна Кириллова оформили сразу две квартиры для известного баскетболиста. Однушку и трешку объединили, чтобы получить комфортное для жизни пространство. Большая площадь позволила не только оформить просторную зону кухни-гостиной, но и найти место для вместительной гардеробной комнаты.

Чтобы получить достаточно пространства для жизни, молодая пара купила две соседние квартиры. Однокомнатную квартиру отвели под спальню с гардеробной и мастер-ванну. А в трехкомнатной квартире разместили кухню-гостиную, детскую и гостевую.

Владельцы квартиры некоторое время жили в Америке, и им успел полюбиться стиль американской классики. Но при этом пара часто путешествует по Европе, и им также нравится итальянский гламур.

Это и определило стилистику интерьера. Его решили в спокойных тонах — от дымчато-серого до пудрового бежевого. Драматизм проявляется лишь в санузлах — для них выбрали графичное монохромное сочетание цветов.

В отделке активно использовали не только краску, но и декоративные панели. Ими оформили стену за диваном в гостиной и за изголовьем кровати в спальне.

Зеркала не только визуально расширяют пространство, но и придают интерьеру шика. Зеркальными панелями обшили торцы простенка, который отделяет зону сна от будуарной зоны в спальне: благодаря этому приему он практически растворился в интерьере.

В кухне-гостиной нет ни одного шкафа, зато в приватной части квартиры системы хранения максимально вместительные. В гостевой комнате и детской установили по шкафу, а при спальне создали сразу две гардеробные.

Большая гардеробная справа от входа предназначена для хранения повседневной одежды, слева — для спортивной. К ним подвели принудительную вытяжную вентиляцию.

Большую часть мебели для проекта сделали на заказ. В спальне появились зеркальные тумбы и декоративный каминный портал. А для детской подобрали классическую мебель итальянской фабрики DOLFI.