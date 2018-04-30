Маленькая ванная: 10 мест для хранения мелочей

Подумайте — в ванной мы не только моемся, но и прихорашиваемся, играем с детьми, стираем. Большому количеству важных вещей нужно найти место: косметике, заколкам, полотенцам, губкам, бытовой химии. Стоит отвлечься — и ванную поглотит хаос, поэтому будем искать необычные и эффективные способы.

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В углах можно установить открытые полки. В любом магазине товаров для дома вы найдёте металлические варианты, но помните, что они легко ржавеют от влаги. Попробуйте дерево или стекло.

Потолок

Многоуровневую фруктовую корзину или органайзер можно подвесить повыше. Забавная идея для просушки одежды — лестница под потолком с прикреплёнными крючками.

Стены

Встроенные в стенные ниши полки обычно бывают довольно узкими. Если сделать полку выдвигающейся — это прибавит места.

За зеркалом

Замените обычное зеркало зеркальным шкафчиком — получите дополнительное место не только внутри, но и наверху и сбоку.

Дверь

Навесные системы хранения идеальны для дверей — не ограничивайтесь парой крючков для халатов.

Над дверью

Место над дверью тоже не должно пропадать. Там прекрасно поместятся свёрнутые полотенца или запасы туалетной бумаги, только не забывайте о влажности.

Принадлежности для мытья удобнее всего сложить в корзину, прикреплённую непосредственно к душу — так не придётся никуда тянуться. А ещё органайзер с прозрачными кармашками можно повесить на шторку.

Под ванной

Разместите там выдвижные, наклонные или открытые полки. Если это слишком сложно — поставьте бытовую химию и прикройте специальным экраном.

Над туалетом

Если у вас совмещённый санузел — установите полки над унитазом или даже по обе стороны от него. Если туалет подвесной — место для хранения под ним тоже пригодится.

Раковина

Если на раковине есть хоть немного места — увеличьте его, установив многоуровневую корзинку для мелочей. Выглядит очень стильно.

И это ещё не всё — у нас масса идей простого и удобного хранения в ванной.

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