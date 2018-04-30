Нет места на кухне: 10 идей, где хранить специи и банки

Еда без приправ пресна. Специй, трав и добавок так много — и места для них вечно не хватает. К тому же многие забывают о том, что способ хранения влияет на свежесть и вкус приправ.

Пакетики

Часто специи так и остаются в открытых пакетиках и быстро портятся. Лучше пересыпать их в герметично закрывающиеся пакеты и, например, развесить на прищепках. Или использовать органайзер со множеством прозрачных кармашков.

Баночки

Лучший способ хранения специй — герметично закрывающиеся ёмкости. Интересная идея: используйте баночки из-под драже «Тик-так», они такие компактные и лёгкие, что их даже можно взять с собой в поездку.

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Ящик стола

Теперь разберёмся, где хранить баночки со специями. Если возможность есть, можно выделить для них целый неглубокий выдвигающийся ящик. И потратьте время на то, чтобы подписать каждую баночку.

Вертикальный ящик

Узкий выдвижной ящик удобен для хранения даже высоких бутылок оливкового масла и уксуса.

Дверца

Обратная сторона дверцы шкафа с креплениями для баночек или даже полочки, встроенные непосредственно в дверь — какая экономия места! Но помните, что приправы не любят перепадов температуры, не храните их возле плиты или батареи.

Шкафчик

Отдельный шкафчик только для приправ — это роскошь. Подумайте об использовании узкого шкафчика-аптечки или небольшого комодика.

Полки

Такие открытые полки со множеством квадратных ячеек использовались для сортировки почты или хранения ключей в гостиницах. Похожая идея — перевёрнутые ящики для транспортировки бутылок. Очень необычный и яркий вариант, но учтите, что специи плохо хранятся на свету — выбирайте ёмкости из тёмного стекла.

Пробирки

Ещё один способ хранения, превращающий вашу кухню в кабинет алхимика — пробирки. Храните их в ящичке или металлической корзине и убедитесь, что пробка плотно прилегает — иначе влага может испортить специи.

На магнитах

Специи в баночках с магнитами удобно крепятся на любую металлическую поверхность. Например на холодильник. Магнитиками из путешествий придётся пожертвовать.

Уровни

Если приходится хранить специи в шкафу вместе с другими банками, посудой и припасами, место сэкономит многоуровневая подставка. Доставать нужную баночку будет гораздо проще.

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