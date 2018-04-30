Ещё
Нет места на кухне: 10 идей, где хранить специи и банки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нет места на кухне: 10 идей, где хранить специи и банки 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Еда без приправ пресна. Специй, трав и добавок так много — и места для них вечно не хватает. К тому же многие забывают о том, что способ хранения влияет на свежесть и вкус приправ.
Пакетики
Часто специи так и остаются в открытых пакетиках и быстро портятся. Лучше пересыпать их в герметично закрывающиеся пакеты и, например, развесить на прищепках. Или использовать органайзер со множеством прозрачных кармашков.
Баночки
Лучший способ хранения специй — герметично закрывающиеся ёмкости. Интересная идея: используйте баночки из-под драже «Тик-так», они такие компактные и лёгкие, что их даже можно взять с собой в поездку.
Статьи по теме 7 важных вещей, без которых невозможно представить современную кухню Как рассчитать расход ткани на шторы: статья, которую надо сохранить
Ящик стола
Теперь разберёмся, где хранить баночки со специями. Если возможность есть, можно выделить для них целый неглубокий выдвигающийся ящик. И потратьте время на то, чтобы подписать каждую баночку.
Вертикальный ящик
Узкий выдвижной ящик удобен для хранения даже высоких бутылок оливкового масла и уксуса.
Дверца
Обратная сторона дверцы шкафа с креплениями для баночек или даже полочки, встроенные непосредственно в дверь — какая экономия места! Но помните, что приправы не любят перепадов температуры, не храните их возле плиты или батареи.
Шкафчик
Отдельный шкафчик только для приправ — это роскошь. Подумайте об использовании узкого шкафчика-аптечки или небольшого комодика.
Полки
Такие открытые полки со множеством квадратных ячеек использовались для сортировки почты или хранения ключей в гостиницах. Похожая идея — перевёрнутые ящики для транспортировки бутылок. Очень необычный и яркий вариант, но учтите, что специи плохо хранятся на свету — выбирайте ёмкости из тёмного стекла.
Пробирки
Ещё один способ хранения, превращающий вашу кухню в кабинет алхимика — пробирки. Храните их в ящичке или металлической корзине и убедитесь, что пробка плотно прилегает — иначе влага может испортить специи.
На магнитах
Специи в баночках с магнитами удобно крепятся на любую металлическую поверхность. Например на холодильник. Магнитиками из путешествий придётся пожертвовать.
Уровни
Если приходится хранить специи в шкафу вместе с другими банками, посудой и припасами, место сэкономит многоуровневая подставка. Доставать нужную баночку будет гораздо проще.
pinterest.com, craftionary.net  Читайте также:
10 мест дополнительного хранения на кухне, о которых вы не знали
Как правильно хранить приборы на кухне
19 идей хранения мелочей, которые сделают кухню уютной
Roomble.com: последние новости
Как эффектно обустроить маленькую гостиную: советы профи Как сделать схему электрики: 5 главных дизайн-хаков и 3 актуальных решения Маленькая ванная: 10 мест для хранения мелочей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски161
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег146
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня
Пляжные образы российских звезд1
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение