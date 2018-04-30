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Интерьер подмосковного особняка в стиле эклектика
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Интерьер подмосковного особняка в стиле эклектика 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Хозяину дома хотелось всего сразу: и ярких цветов, и китайской темы, и марокканских мотивов. При этом ещё придать интерьеру изысканный, утончённый характер, лёгкий флёр роскоши. Совместить все эти задачи хозяин доверил архитекторам студии интерьера «Доминанта». Сам он при этом принимал активное участие в работе на всех стадиях: вместе разрабатывали проект, утверждали эскизы ковки для ограждений лестницы, орнаменты мозаики, подбирали мебель и текстиль, детали декора.
В какой-то момент поиска стиля заказчик побывал в доме архитектора — одного из авторов проекта, где он почувствовал: идея найдена. Здесь он увидел прообраз своего будущего дома. Не образец для подражания, а именно образ. Это событие явилось толчком для архитекторов: стало понятно, что хозяину близок стиль прованс, но не в его провинциальном, «деревенском» варианте, а в более представительском ключе, с налётом буржуазности и респектабельности. При этом авторы проекта решили придать интерьеру мужской характер: в цветовой палитре появился брутальный чёрный — строгая чёрная кухня, чёрная столовая мебель, чёрная патина на светлом дереве (двери, карнизы)… Так родился и центральный декоративный акцент — мраморная мозаика. Это яркий чёрный орнамент, витиеватый, как роспись пером, на глянцевом белом фоне.
Прованс — условное название для стиля этого дома. В интерьере множество современных трактовок — цветовой гаммы, орнаментов, сочетаемости предметов. В этом сказывается ведущее стилистическое направление нашей эпохи — эклектика. Эклектика, в отличие от любого классического стиля, есть не собрание канонов, а, напротив, свобода выбора. Дело другое, что эклектика не анархия. Эклектика выстраивается на основе какого-либо стиля, ему подражает, учитывает эту «канву». Вот тут и нужны профессиональные знания, чутьё, интуиция, вкус. Первоначальные пожелания заказчика тоже нашли своё воплощение в интерьере дома. Цокольный этаж (хамам, домашний кинотеатр) оформлен в стиле марракеш. В мансардном этаже отвели место китайской комнате. Таким образом, все пожелания заказчика реализовались полностью.
Юлия Караваева: «Этот проект мы делали долго и очень скрупулёзно. Заказчик, можно сказать, работал вместе с нами — настолько велика доля его участия. Он вникал буквально в каждую мелочь, в каждый шаг».
Ольга Измалкова: «Со временем этот интерьер можно насыщать новыми вещами, вносить другой цвет, менять акценты. Мы старались создать канву. При этом интерьер не устареет, не выйдет из моды. Потому что это не исторический классический стиль, а современная эклектика».
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