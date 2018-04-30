Какой дом построить на своём дачном участке: 53 отличных идеи

Планируете строительство дачи, но находитесь в смятении по поводу того, какой дом лучше возвести на участке? У нас имеется для вас 53 отличных идеи, каждая из которых по-своему замечательна.

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Стильный домик для маленькой дачи

Если вы согласны на интерьер без особых изысков и при этом мечтаете, чтобы ваш дачный домик был функциональным и светлым, то этот небольшой, стильный, быстровозводимый проект из Словакии точно вас вдохновит. Отличный пример того, как можно построить компактный дачный дом, совместив простоту и оригинальность.

15 маленьких деревянных домиков для 6 соток

Переживаете, что ваш участок слишком мал для возведения полноценного дачного дома? Предлагаем вам подборку 15 самых маленьких деревянных домиков. Они отлично подойдут для 6 соток, и при этом в них помещается всё необходимое.

6 проектов домов площадью до 130 м² Российские компании предлагают множество вариантов домов для дачного участка. Зачастую разобраться во всех плюсах и минусах — да ещё и остановиться на удачном дизайне — бывает непросто. Мы подготовили обзор самых красивых проектов домов площадью до 130 м², чтобы вам проще было определиться.

7 домов, которые можно построить за 3 месяца

Быстровозводимые дома — отличная возможность обзавестись дачным домиком в довольно сжатые сроки. Кроме того, зачастую такие строения обходятся владельцам значительно дешевле обычных. Заинтригованы? Рассказываем, как построить дом за три месяца.

Крошечный домик, в котором есть всё Сложно поверить, но в этом маленьком дачном домике есть всё, что нужно для жизни! Фактически это идеальная дача: пространство задействовано максимально эффективно, планировка компактная, внутри уместилась большая кровать, множество мест для хранения, полноценный санузел. Вы всё ещё думаете, что ваш дачный участок слишком мал?

Уютный дом, созданный из старого сарая

Если на вашем дачном участке уже имеется какое-то строение, не торопитесь принимать решение о его сносе! Практика показывает, что даже старый сарай можно превратить в весьма комфортный дом с потрясающим интерьером. Судите сами: вот реальный пример того, как из старого сарая можно сделать уютный дом.

Наше мнение:

— Принимая решение о том, сносить или переделывать имеющееся на участке строение, стоит прежде всего исходить из текущего состояния постройки. Если здание совсем ветхое, то снести его и возвести новое будет всё-таки и целесообразнее, и дешевле.

5 очень необычных домов

Кто сказал, что дача обязательно должна выглядеть скучно и обыденно? Творческий подход никто не отменял! Посмотрите на эти 5 необычных домов с ещё более необычными интерьерами. Они точно вдохновят вас на создание оригинального и нестандартного дачного домика.

Сказочный деревянный дом в Подмосковье

Бывают такие загородные домики, которые не хочется покидать. Именно подобный деревянный дом в Подмосковье (площадью всего 140 метров) мы предлагаем вам рассмотреть. Многие идеи наружнего и внутреннего декора этого сказочного домика можно смело позаимствовать для собственной дачи.

15 самых красивых домиков на колёсах

Временной или постоянной заменой дачной постройке может стать домик на колёсах. Его преимущество в том, что не нужно ждать, пока закончится строительство дома. Более того, не обязательно даже иметь собственный участок земли: дача может быть там, где вы припаркуетесь — и каждый раз это будет совершенно новый пейзаж. Минусы, впрочем, тоже имеются: комфортабельные дома на колёсах стоят немало, и отопление такой дачи в холодное время обойдётся недёшево. Но вы только посмотрите на эти невероятные, уютные, стильные дома на колёсах!.. Возможно, это именно то, что вам нужно.

Наше мнение:

— Многие компании сдают домики на колёсах в аренду, это может стать удобным временным решением, пока возводится более монументальный дачный дом. Кстати, при желании можно арендовать и баню на колесах.

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