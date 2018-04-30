Идеальная квартира для молодой семьи

Эта просторная квартира в новом доме принадлежит молодой семье: тридцатилетним родителям и двум их маленьким дочерям. Папа — хоккеист, за которого мама и дочки всегда дружно болеют. Семья переживает сейчас один из самых ярких периодов своей жизни: они молоды и активны, много путешествуют, воспитывают детей, покоряют новые высоты в спорте и в бизнесе. Покупка новой квартиры стала ещё одним достижением в списке побед, и именно это ощущение молодости, успеха и счастья постаралась выразить в интерьере дизайнер Ирина Крашенинникова.

Ирина Крашенинникова, дизайнер

Выпускница школы дизайна «Детали» и философ по первому образованию. При создании интерьеров руководствуется принципом «экологично — удобно — оптимистично». Считает важным развивать в российских интерьерах тему современного русского стиля, уникальность которого обусловлена спецификой местного быта. Номинант интерьерной премии Interia Awards.

http://irinakrasheninnikova.ru/

Ирина Крашенинникова, дизайнер:

— Я хотела отразить яркость и эмоциональность этого периода их жизни в интерьере и назвала весь проект «Яркая полоса». Стилистическим ключом интерьера стала прихожая, окрашенная контрастными полосами. Цвета, использованные для окрашивания стен и потолка прихожей, «разобраны» по остальным помещениям квартиры в разных пропорциях.

Планировка

У квартиры довольно сложная конфигурация. При покупке заказчики воспринимали это как недостаток, однако с помощью грамотной планировки его удалось превратить в достоинство. Квартира наполнилась новыми функциональными помещениями: помимо основных комнат, нашлось место для двух санузлов, двух гардеробных, прачечной, сауны и даже специальной комнатки для сушки хоккейной формы.

Гостиная + кухня

Гостиная и кухня-столовая разделены высоким и широким проёмом. Дверные полотна из матового стекла раздвигаются «в стену», создавая иллюзию объединённого пространства.

Иметь просторную общую зону для общения, приёма гостей и игр с детьми было одним из основных пожеланий заказчиков. Но так как в этой семье любят готовить и делают это «с размахом», то важно было иметь возможность при необходимости закрывать кухню.

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Заказчики Ирины — очень радушная и гостеприимная семья, они любят приглашать домой гостей и собираться все вместе за большим столом. Кстати, он стал единственным предметом, который супруги захотели сохранить из своего предыдущего интерьера. Именно под него дизайнер подбирала всю остальную обстановку. В итоге, по словам хозяйки дома, стол вписался в новую кухню как родной.

Спальня

Спальня получилась совсем небольшая по площади — всего 9 кв. м. Её габариты определялись расположением окон и размером гардеробной. Поскольку заказчикам было важно иметь много места для хранения, выбирая, добавить лишний метр к спальне или к гардеробной, они отдали предпочтение второму варианту.

Ирина Крашенинникова, дизайнер:

— Учитывая размеры комнаты, я предложила окрасить потолок и стены в ней в один и тот же насыщенный цвет — самый тёмный во всей палитре интерьера. Этот приём создал в маленькой спальне уютное ощущение кокона.

Детская комната

Детская комната расположена напротив кухни-столовой, подчёркивая симметричное построение центральной части квартиры. Небольшая площадь — 11 квадратов — обусловлена расположением окон и несущего пилона. Впрочем, места хватает для всего: так, для хранения вещей предусмотрен вместительный шкаф, встроенный в нишу за дверью в комнату.

Ремонт квартиры длился почти год. Когда Ирина вместе с заказчиками только начинала работу над этим проектом, ребёнок в семье был один и проектировалась комната только для одной девочки. Но когда квартира была уже построена, родилась вторая малышка, поэтому в детской комнате появилась двухэтажная кровать.

Цветовое решение

Заказчики хотели получить светлый, но небанальный интерьер. Пол, потолок и стены оформлены в нейтральной палитре, однако в каждом помещении присутствует колористический акцент: в гостиной это голубой потолок, на кухне — фартук цвета облепихи, в детской — плинтус клубнично-красного цвета, в санузле — такого же клубнично-красного цвета потолок. В прихожей все цвета, использованные для остальных помещений, собраны в полосы разной ширины. Так, при входе в квартиру сразу видна палитра этого интерьера.

Ирина Крашенинникова, дизайнер:

— Внутренний килеобразный холл является логическим продолжением прихожей и окрашен так же, как и она — контрастными полосами. Проёмы, ведущие из гостиной в прихожую и внутренний холл, расположены симметрично. Поэтому при взгляде из гостиной стены прихожей и холла воспринимаются особенно эффектно.

Аксессуары и декор

Основную роль в наполнении интерьера цветом играют в этой квартире аксессуары. Стены гостиной украшают четыре текстильных панно от Marimekko. Самый узнаваемый из них — Маки (Unikko) Майи Исола. Но не менее выразителен и принт, созданный по рисункам Айно-Майи Метсолы. Художница делала эскизы, наблюдая за погодой. На ткани изображены дождевые тучи, которыми Айно любовалась на финском островке Юссарё. Забавный чёрно-белый принт с русским названием Vatruska тоже придуман Айно. Четвёртый принт называется Taapeli, дизайн Jenni Tuominen.

Все аксессуары и декор в квартире — микс из оригинальных винтажных предметов середины XX века и предметов, созданных современными европейскими и американскими дизайнерами в духе оптимизма 60-х.

Стиль

Вкусовые предпочтения заказчиков и их стиль жизни склонили Ирину к идее создать интерьер, близкий по духу модернизму середины прошлого века. Так в проекте появились оптимистичные цвета и мебель динамичной формы.

Ирина Крашенинникова, дизайнер:

— На мой взгляд, использованные мебельные формы ещё и ассоциируются с темой спорта и путешествий в разных их проявлениях. Например, кресла Passion (обеденная группа) напоминают о салоне яхты, а подлокотники кресел Organic (группа в эркере гостиной) — о крыле самолёта.

Советы от Ирины Крашенинниковой:

Смелее используйте яркие цвета. Несмотря на то что жилые комнаты я предпочитаю окрашивать в нейтральные цвета, нежилые помещения (коридоры, санузлы, холлы) отлично смотрятся в яркой палитре. Краски позволяют вносить в интерьер заряд эмоций, придающий ему свежесть и актуальность. В этом интерьере обратите внимание на прихожую и внутренний холл, окрашенные яркими контрастными полосами.

Используйте в отделке натуральные материалы. Они придают интерьеру эконастроение, обязательное для скандинавского стиля. Обратите внимание на панно из натуральной речной гальки в ванной комнате и полы из натурального дуба в комнатах.

Активнее работайте с потолком. Он необязательно должен быть белым. В этой квартире во всех помещениях потолок цветной: голубой — в гостиной, песочного цвета — в детской, клубнично-красный — в гостевом санузле и, наконец, облицованный натуральным дубом на кухне.

Если планировка вашей квартиры такова, что спальне достаётся 10–15 квадратных метров, окрасьте потолок и стены в комнате в один и тот же насыщенный цвет. Благодаря этому приёму в маленькой спальне создастся очень уютное ощущение кокона, особая атмосфера защищённости.

В интерьере были использованы:

Прихожая

напольная вешалка — Boconcept (Дания);

тумба — Kartell (Италия);

потолочные светильники — Fabbian (Италия);

настенные светильники — Linea Light (Италия);

керамическая подставка для зонтов — Farol (Португалия).

Гостиная

диван — Jesse (Италия);

комод и рабочий стол — ИKEA (Швеция);

кресла в эркере — Vitra, модель Organic (Швеция);

кресло у дивана — Fritz Hansen, модель Swan;

стеллаж под ТВ и консоль за диваном выполнены на заказ;

журнальные столики — Camerich (Россия);

кресло у рабочего стола — собственность заказчиков;

напольный светильник — Flos, модель Arco (США);

настольные светильники — Louis Poulsen (Дания) и Oluce (Италия);

потолочный светильник в эркере — Esedra (Италия);

потолочный светильник в центре — Alt Lucialternative (Италия);

декоративные подушки — Zara Home (Испания);

фарфоровая чаша и подсвечник — Marimekko (Финляндия);

красная ваза — Boconcept (Дания).

Кухня-столовая

кухонный гарнитур — Ernestomeda (Италия);

стулья — Cassina (Италия)

обеденный стол — собственность заказчиков;

бытовая техника — Bosch (Германия);

холодильник — Neff (Германия);

гриль и пароварка — Siemens (Германия);

подвесные светильники у окна— Esedra (Италия);

подвесные светильники над столом — Belux (Швейцария).

Спальня

кровать — Dream Land (Россия);

прикроватные тумбы — Camerich (Россия);

настольные лампы — Farol (Португалия);

подвесной светильник — Verpan (Дания);

настенные светильники — LEDS-C4 (Испания);

покрывало, постельное бельё и декоративные подушки — Zara Home (Испания) и Stokmann (Финляндия).

Детская

кровать и встроенный шкаф выполнены на заказ;

тумба — Kartell (Италия);

светильники — Fabbian (Италия);

покрывало, постельное бельё и декоративные подушки — Zara Home (Испания) и ИKEA (Швеция).

Ванная комната

смесители — Grohe (Германия);

санфаянс — Hatria (Италия);

настенные светильники — Fabbian (Италия);

текстиль и фарфоровые аксессуары — Zara Home (Испания);

корзины — ИKEA (Швеция) и Stokmann (Финляндия);

фарфоровые чаши — Dylan Kendall (США).

Гостевой санузел

смесители — Grohe (Германия);

санфаянс — Hatria (Италия);

подвесная тумба — на заказ;

зеркало со встроенным светильником — LEDS-C4 (Испания);

фарфоровые аксессуары — винтаж, Германия, 60-е годы XX века.

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