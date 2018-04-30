Самая красивая летняя кухня: готовимся к дачному сезону

Порой чтобы сохранить что-то очень старое, приходится изобретать нечто совершенно новое. Именно к такому выводу пришёл Алекс Сейнт (Alex Saint) из Kitchen Architecture, когда получил заказ на проектирование летней кухни перед домиком с трёхвековой историей.

Задача стояла непростая: дом в графстве Чешир, что в Англии, никак нельзя было затронуть, уж больно хозяева ценили традиционную архитектуру своего имения. Желания попытаться создать нечто похожее на строение XVIII века у архитектора не возникло. Совсем наоборот, Алекс Сейнт принял решение идти от противного и построить летнюю кухню, которая привлекала бы к себе минимум внимания, будучи при этом максимально комфортной и функциональной.

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Так архитектору пришла идея стеклянного куба. В этот полностью просматриваемый объём была вписана минималистская белая кухня с матовыми фасадами. Напольное покрытие здесь полностью соответствует камню, использованному для отделки террасы. Кухня в самом доме переоборудована в холл, ведущий через широкую арку к новому светлому пространству, собранному из двухслойного стекла.

Летом широкие раздвижные двери позволяют соединить и без того открытое пространство с террасой и стереть таким образом условные границы между архитектурой и окружающей средой.

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