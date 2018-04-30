Стильный дачный домик площадью 51 метр

51 квадратный метр — площадь скромная даже для квартиры, что уж говорить о полноценном загородном доме. Хозяина этой дачи в Подмосковье размеры будущего жилья нисколько не смутили: он приобрёл участок с каркасом дома за 150 тысяч и вдобавок к этому купил печь. После закономерно возник вопрос, что со всем этим делать, и разработку проекта нового дома было решено доверить студии M17 и её ведущему дизайнеру Надежде Осиной.

Надежда Осина, дизайнер студии M17 Выпускница Университета печати, учится в МАрхИ. Надежда — завсегдатай международных мебельных и архитектурных выставок и любительница классической литературы. Ведущий дизайнер студии M17 под руководством Ильяса Халитова.

m17.ru Заказчик — заядлый мотоциклист и просто очень активный молодой человек, любящий скорость и свободу во всех её проявлениях. Этого описания уже хватит, чтобы понять: интерьер для такого человека просто не может быть скучным, ему нужны динамика и яркие цвета.

Надежда Осина, дизайнер:

— Так как это частный дом из дерева с участком, я отдала предпочтение скандинавскому стилю, чтобы оставалось ощущение близости с природой, прекрасного вида из окна и комфорта. Интерьер при этом должен был сохранить максимальную функциональность и выглядеть свежо.

На первом этаже расположились прихожая и кухня-столовая. Для экономии места дизайнер объединила две зоны в единое пространство. Печь — гордость хозяина — заняла почётное место у входа, прятать её от глаз ни в коем случае не стали. Рядом — характерный для скандинавского стиля открытый отсек с дровами, который вкупе с деревянной отделкой создаёт особый уют загородного дома.

Небольшой бюджет продиктовал свои условия: мебель Надежда подбирала в ИKEA и других доступных магазинах. Зато получилось «отыграться» на цветовой гамме: на первом этаже мы встречаем и чистый белый, и глубокий синий, и ярко-красный. Впрочем, цвета в этом интерьере не только делают обстановку более яркой, но и определяют функциональные зоны. Так, например, белый выступает фоном для рабочей зоны на кухне и телевизора.

Второй этаж было решено отдать под кабинет и гостиную, которая с помощью раскладного дивана в любой момент трансформируется в спальню. Форма крыши, с одной стороны, немного осложняет планировку, с другой — делает весь этаж похожим на уютную мансарду.

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Цветовая гамма в спальне такая же, как на первом этаже: естественная деревянная отделка, синий и белый. Смещаются лишь акценты, и вместо красного холодильника мы видим такой же яркий оранжевый диван. В качестве систем хранения здесь — длинный открытый стеллаж, встроенный в стену.

Для санузла дизайнер выбрала красно-белую гамму и плитку с оленями, продолжающую традиции скандинавского стиля. Для экономии места в ванной было решено установить душевую с поддоном и шторкой и встроенную угловую столешницу, под которой «спряталась» стиральная машина.

Если вам понравился этот интерьер и вы хотите создать подобный у себя в загородном доме, обязательно воспользуйтесь советами Надежды Осиной:

Если есть возможность, обязательно используйте встроенную мебель — это позволит функционально обыграть пространство, сэкономить место и сделать интерьер более практичным.

Используйте окружение, всегда вдохновляйтесь природой вокруг и тем, что она даёт. Интерьер и экстерьер должны гармонично сочетаться и друг с другом, и с окружающим миром.

В маленьких пространствах объединяйте несколько зон в одну: спальня, гостиная и, например, кабинет вполне могут существовать в одном помещении.

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