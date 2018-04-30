Чек-лист: что нужно успеть сделать в квартире за майские праздники

Майские праздники уже вот-вот раскроют нам свои объятия имени свободы от рабочих обязанностей, но не от домашних хлопот. Чем занять себя в эти дивные солнечные дни? У нас есть ответ! И даже не один.

Статьи по теме 5 способов упростить уборку в квартире Как сделать уборку за 10 минут до прихода гостей

Вымыть окна

Момент настал. Да, скорее всего, это ритуальное действо вызовет дождь, но теперь вы сможете разглядеть его во всех подробностях. А главное — солнце будет безо всяких преград попадать в ваш дом, каждую секунду напоминая, что весна таки пришла, а лето вот совсем уже скоро.

Обновить горшки для цветов

Вы сменили зимний гардероб на весенний? А чем ваши комнатные растения хуже? Они тоже жаждут красоты и перемен. Они ведь живые!

Обустроить место для завтрака на солнечной стороне

Тотальный урбанизм и работа в офисе ввергают вас в пучину обыденности и серости бытия? Выработайте полезную привычку принимать солнечные ванны во время завтрака. Что для этого нужно? Небольшой столик, за которым хочется сидеть, пара удобных стульев, окно с выходом на восток и готовность к ослепляющему лику звезды.

Отключиться от телевидения

Забудьте о посиделках у ТВ, выдерните из него антенну и доставайте ролики. В нашей с вами северной стране просто преступно проводить солнечные дни у телевизора.

Сменить текстиль

Плотные тяжёлые шторы, толстые пледы и бархатные подушки окончательно потеряли актуальность и нуждаются в отдыхе. Пришло время лёгких, натуральных тканей прохладных оттенков.

Подклеить обои

Зима с её иссушающим всё и вся воздухом позади, а значит, обои и стеновой декор, успевшие за долгие месяцы холодов отклеиться в самых непредвиденных местах, нуждаются в вашей помощи.

Реорганизовать прихожую

В вашей прихожей всё ещё стоит ящик с камнями для тающего снега, ручьями стекающего с обуви? Убирайте его в долгий ящик и стелите коврик с высоким жёстким ворсом. А ещё можно поставить стойку для зонтов. Завтра дожди обещают.

Читайте также:

5 идей и 25 примеров осеннего декора

Живой мох в интерьере: 25 идей по использованию и советы по уходу

Новогодние традиции и советы: полный список к наступающему празднику