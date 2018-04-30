10 необычных кухонь, которые вдохновят любую хозяйку

Какими только не делают современные кухни! Сколько необычных материалов, контрастных сочетаний и ярких оттенков можно встретить, выбирая кухню для себя. Современные кухонные производители стараются превратить процесс приготовления пищи в праздник, позволить нам окружить себя красотой, стильными и дизайнерскими вещами даже тогда, когда мы просто моем посуду.

У немецкого производителя Nolte Küchen есть столько необычных кухонь, что дух захватывает. Мы отобрали десять вариантов, которые понравятся каждой хозяйке.

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Космическая кухня

Возможность сделать интерьер цельным, когда жилые помещения и кухня плавно перетекают друг в друга и граница между ними размыта, это не просто тренд, это необходимость в современных реалиях. Поэтому такой космический дизайн может быть не только у кухни, но и у других предметов интерьера, входящих в модульную концепцию: тумбы, камины, библиотеки. Что касается самой кухни, то некоторые элементы можно комбинировать с другими линейками, создавая индивидуальный проект.

Зеркальная кухня

Островная кухня — мечта каждой хозяйки. И если площадь позволяет, такой остров становится центром притяжения и частенько местом сбора всей семьи и гостей. А значит он должен привлекать к себе внимание и выделяться на общем фоне! Остров с зеркалами со всех сторон — это не просто фантазия и не сон, а реальная идея. Которая, кстати, отлично комбинируется со старой доброй классикой в виде чёрных фасадов кухни.

Кухня с металлическим кантом

Даже если вы против радикальных решений и хотите, чтобы ваша кухня выглядела максимально традиционно, это не повод отказывать себе в стильной изюминке. Так, эти чёрные фасады таят в себе сюрприз — латунную окантовку. Она сделает строгую кухню более тёплой и уютной, а если добавить подсветку, этот эффект только усилится. Фасады отлично комбинируются с золотистыми, имитирующими кожаную фактуру.

Кухня под необработанное дерево

Грубые деревянные поверхности, словно их только что привезли из леса, становятся всё более популярными. Вообще, близость к природе в интерьерах — это модно, актуально, но в то же время это вечный тренд, который не надоедает и всегда радует глаз. Дереву необязательно быть натуральным, иногда его имитации намного практичнее, но выглядят совершенно реалистично. Как, например, этот фасад для кухни.

Стеклянная кухня

Нет, она не разобьётся! Зато сделает помещение более светлым, просторным, современным и лёгким. Безопасное закалённое стекло на самом деле очень стойко переносит все тяготы кухонной жизни, а его глянец мгновенно вызывает ассоциации с роскошью, драгоценными камнями и блеском кристальной чистоты. Очень круто смотрится в комбинации с более тяжёлыми, брутальными и тёмными фасадами. Подсветка поможет стеклу раскрыться и засверкать на полную мощность.

Roomble, мнение редакции:

— Нынче покупателя трудно удивить решениями для кухни, особенно если он успел полистать журналы и почитать статьи в Интернете. Но всё же такие производители, как Nolte Küchen, могут это делать, причём не забывая о практичности и функциональности. Из множества фасадов, модулей и материалов можно намешать себе такой кухонный коктейль, который больше нигде и ни у кого не повторится. И вы можете использовать как ультрасовременные решения, так и классические. Ведь выбор просто огромный!

Для тех, кто ещё находится в раздумьях, компания Nolte Küchen подготовила сюрприз. С 8 марта по 31 декабря 2018 года к каждому гарнитуру, который будет заказан в салонах фабрики, прилагается встраиваемая музыкальная Bluetooth-система. Управлять ею можно с любого устройства без дополнительного программного обеспечения. Так что вперёд и с песней!

Нейтральная матовая кухня

И всё-таки натуральные оттенки и простые однотонные решения из года в год не теряют своей популярности. Причина проста — они не надоедают и служат отличным фоном для ярких акцентов, декора и предметов обихода. Тем более, как вы можете заметить по фото, модули из некоторых коллекций позволяют собрать не только кухню, но и мебель для других помещений. И это будет смотреться органично и современно!

Кухня с эффектом ржавчины

Металлические кухни или их имитации, а также всевозможные эксперименты с металлами сейчас тоже на пике популярности. Фасады с эффектом ржавчины — это необычное решение, с юмором. На самом деле ассоциаций со ржавчиной не будет, скорее с состаренным материалом, который долгие годы служит своим хозяевам. Это звучит гордо и придаёт кухне благородства. Тем более что коричневый цвет в рыжину отлично сочетается со всеми натуральными оттенками.

Кухня из нержавеющей стали

На самом деле, как и в предыдущем варианте металлической кухни, речь идёт не совсем о железе. Покрытие представляет собой натуральную металлическую крошку под защитным слоем лака. Значит поверхность у фасада будет не грубой, а гладкой, приятной, без риска поцарапаться. Отличная альтернатива полностью металлическим фасадам, только более лёгкая и доступная, которая тоже может комбинироваться с другими линейками бренда. В любом случае отличное решение для стиля лофт и не только для него.

Кухня в сочных оттенках

Теперь матовые лаковые фасады представлены в новых весенних цветах — Avocado, Olive, Gorse. Всего в коллекции около двадцати разных цветовых решений, которые можно комбинировать и сочетать друг с другом. Новые насыщенные оттенки получились очень аппетитными и жизнерадостными. Да, натуральные материалы и цвета — это здорово, но почему бы не отойти от стереотипов, если вы всегда мечтали о яркой кухне?

Кухня с необычными ручками

Коллекция матовых фасадов оснащена ручками в виде углублений в форме клина. Отличный пограничный вариант между классическими ручками и безручечными фасадами. С одной стороны, это очень удобно, ведь теперь дверцы шкафов можно легко открывать, а с другой — это прекрасное дизайнерское решение. Ручки могут быть дополнены вкладышами из нержавеющей стали или чёрного цвета. Обводка подчеркнёт форму и даст уникальный эффект глубины, особенно если использовать фасады контрастного оттенка.

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