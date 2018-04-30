Инновационное освещение на Light + Building 2018

Крупнейшая международная выставка для архитекторов, дизайнеров и специалистов в области освещения Light+Building 2018 во Франкфурте-на-Майне прошла просто феерично. Более 200 000 человек посетило её в этом году, здесь было выставлено свыше 2 700 вариантов освещения от профессионалов со всего мира.

Если вы хотите вместе с нами посмотреть на новинки немецкой выставки Light + Building 2018, вас ждёт бонус — комментарии Константина Прокопенко, креативного директора салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39. Он расскажет нам про главные тренды в освещении интерьеров в следующих сезонах.

Светильники с Wi-Fi: наше будущее

Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39:

— В рамках выставки Light + Building 2018 можно отметить множество тенденций в освещении, но некоторые из них имеют принципиальное значение. Доступность новейших технологий и безопасность можно назвать главными.

Например, у бренда ARTEMIDE в новой коллекции есть светильники с Li-Fi — это значит, что они передают Интернет на ноутбук как Wi-Fi-роутер, используя уже знакомую нам технологию в освещении LED. Таким образом, обеспечивается широкополосное интернет-соединение.

Каскадные, объёмные, 3D-светильники

На Light + Building 2018 было замечено множество геометрически сложных каскадных светильников. Единственные в своём роде, многие из них выполненные с нотками лофта или ар-деко. Эти мультимодульные образцы — новый тренд в дизайне светильников. Заметьте, каскадные светильники производятся как маленькие, так и большие, что позволяет внедрить этот тренд в помещение любой площади.

Модные материалы: мрамор, латунь и другие

Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39:

— Меня очень впечатлило разнообразие материалов для производства светильников в этом году. Например, были показаны экспонаты из фетра, латуни, модного материала — мрамора, который теперь, как мы можем судить по Light + Building 2018, вернулся к своим корням, то есть перестал был лишь облицовочным.

ОLED, или органические светодиоды, неофициально признаны неликвидной технологией из-за слишком высокой стоимости производства. Многие фабрики прекратили (приостановили на несколько лет) свою работу над коллекциями, использующими OLED.

Мобильные светильники с беспроводной зарядкой

Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39:

— Мобильность и беспроводная зарядка — ещё два тренда, на которые стоит обратить внимание. Из-за них в корне изменится сам формат дизайна интерьера в будущем. Раньше встроенные светильники были очень важной частью композиции. Но теперь интерьер, например, гостиной, нужно подстраивать под импровизированные варианты освещения в местах, которые сможет придумать владелец.

Светодиодные светильники с линзами и отражённым светом

Наталья Маркевич, практикующий светодизайнер, куратор курса «Световой дизайн» школы МАРШ:

— Революция светодиодов свершилась именно в 2018 году. ! Используя линзы и отражённый свет, а не большие отражатели, специалисты добились гораздо более приятного глазу свечения от светодиодов. Ещё один важный нюанс: производители перестали пытаться внедрить технологию светодиодов в обычные светильники и придумали для них новые формы, размеры, форматы, дизайнерские идеи и обрамления. Потому появилось множество мини— и микросветильников со светодиодами.

Оптоволокно — будущее интерьерного освещения. Используемое сейчас в светодиодном освещении, оно имеет огромный потенциал для сложных композиций: каскадных, различных мультимодульных и геометричных, объёмных, а также для дизайна светильников со светящейся тканью, ведь светодиоды можно вплести и в этот материал.

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Светильники как новый тип вертикального озеленения

Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39:

— Нужно отметить стремление к инновационному, прогрессивному экодизайну. Например, испанская фабрика VIBIA представила коллекцию «Сады Семирамиды», которая включает в себя и комнатные растения, и сами светильники. Здесь есть подвесные и настенные варианты.

Но главное, что в коллекции есть светильники с растениями, не требующими никакого ухода и полива. Ещё один плюс — включить и выключить такой светильник, а также просто настроить интенсивность освещения можно с помощью смартфона.

10 трендов в дизайне светильников от Roomble

Редакция Roomble тоже нашла десять самых актуальных трендов в дизайне светильников, вдохновляясь новыми коллекциями таких брендов, как Giunuco, Karman, Knikerboker, Cangini & Tucci и Zafferano.

Животные мотивы в дизайне светильников

Животные, растительные и любые другие природные мотивы в дизайне светильников раньше были популярны лишь в текстиле, например на абажурах для ламп. Сейчас же сама форма светильников наталкивает нас на мысли о лесе или дикой природе.

Шарообразные светильники

В 2018 году окончательно и бесповоротно рынок завоевали шарообразные светильники. Глянцевые, будто в глазури, прозрачные, с блёстками или инкрустацией, групповые и одиночные, они стали одним из главных трендов в освещении интерьера.

Светильники с разноформатными модулями

Разноформатные модули в светильниках нового поколения часто встречаются в каскадных или вообще габаритных вариантах. Здесь лампа становится практически произведением искусства — с необычными гранями, отблесками, деталями. При этом с каждой стороны она выглядит по-разному.

Светильники для линейной развески

Светильники для линейной развески часто представляют собой комбинацию из почти одинаковых небольших подвесных ламп, которые идеально миксуются в интерьере. Иногда они служат единым светильником, иногда несколькими.

Тематика космоса

Тематика космоса популярна с того времени, как дизайнеры придумали ночники для детей. Но сейчас она развивается, гармонично интегрируется в стили минимализм и футуризм во взрослом интерьере и выглядит куда более роскошно.

Минимализм тонких линий

Тонкие линии — чёрного железа, позолоченного металла, псевдоиндустриальной подвески для светильника в стиле обычной лампочки — можно встретить в коллекциях практически всех брендов, изготавливающих светильники.

Прогрессивная асимметрия

Асимметричные светильники уверенно завоёвывают рынок. Ломая все стереотипы, они комбинируют не только разные элементы, но ещё и разные материалы, оттенки, методы и технологии. Включая вариант, где лишь половина или даже треть светильника относится к его функции — освещению, а остальное — сплошной декор.

Гламурная классика

Классические хрустальные люстры сейчас переживают второе рождение. Меняется не только их внешний облик, оставляя правильный грациозный силуэт из XVIII века потомкам, но ещё и материалы производства. Например, стали невероятно популярны люстры таких форм из выдувного стекла.

Глянцевое золочение

Глянцевые стеклянные светильники с тонированием сейчас в моде — золотые, серебряные, медные, латунные, с эффектом омбре. Многие из них имеют лёгкий винтажный или антикварный налёт, потёртости и другие имитации состаривания.

Цветное и разноцветное стекло

Цветное стекло сегодня популярно как никогда. Чаще всего речь идёт об очень интересных и необычных тонах — оттенке клубничного мороженого, таинственного изумруда, спелой октябрьской тыквы. Есть и сдержанные вариации, например кофейные, которые смотрятся не менее эффектно. В некоторых светильниках мы заметили эффект омбре или сочетание нескольких оттенков.

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