Интерьер недели: стильная однушка в «сталинке»

Площади однушки в кирпичной «сталинке» было бы вполне достаточно для полноценной двухкомнатной квартиры. Сложность была в том, что холл, коридор и кладовая занимают больше

15 кв. м, а окна — всего два.

Владелица квартиры живет здесь уже несколько лет вместе с собакой и двумя кошками. Они активно бодрствуют по ночам и мешают отдыху хозяйки. Поэтому она обратилась к основателям студии SODA Homedecor Оксане Станиславовой и Алене Дзуцевой за помощью. Нужно было обустроить изолированную спальню без переноса кухни.

Скромную по площади кухню объединили с гостиной, чтобы комната казалась более просторной и воздушной. Спальню расположили в самой темной части квартиры. Чтобы туда поступал естественный свет, в глухую стену вмонтировали ажурную резную перегородку.

Для отделки стен использовали краску, причем несколько оттенков серого не выглядят монотонными и не сливаются в единое пятно. В качестве напольного покрытия выбрали бамбуковый паркет.

В каждой из зон появился свой участок стены, украшенный орнаментом. На кухне это фартук с марокканской плиткой, в холле — стена с обоями, а в спальне — изголовье кровати, которое покрыла золотистая авторская роспись.

Основную систему хранения сосредоточили в гардеробной при входе в квартиру. Но дополнительные комоды установили в холле и гостиной по соседству с электрическим камином, о котором так мечтала владелица квартиры.

На кухне появился вместительный угловой гарнитур с колоннами для встроенной техники. А в основание многофункциональной барной стойки, которая одновременно используется и как обеденный, и как рабочий стол, встроили шкафчик для рабочих принадлежностей и документов.

Главным элементом гостиной стал большой угловой диван. Он не раскладывается, но его размер позволяет оставить на ночь двоих гостей. Заказчица очень любит глубокие темные цвета, поэтому мечтала о черном диване.

Но авторы проекта настояли, что такой крупный объект должен быть менее заметным. В итоге остановились на светлом оттенке, который идеально подходит под цвет кошек, — в период линьки шерсть незаметна на обивке.

Большую часть декора для проекта дизайнеры создали самостоятельно. Так появились металлическая отделка камина и комод, а также подносы, которые исполняют роль журнальных столиков, и зеркало в замысловатой двойной раме.

Холл Напольное покрытие: бамбуковый паркет Мебель: комод, тумба, зеркало — на заказ по эскизам дизайнеров Декор: литография, Friedrich Geiler Освещение: Roombox

Гостиная Отделка: краска, Sayerlack Напольное покрытие: бамбуковый паркет Мебель: диван, BoConcept; комод, SODA Home Décor; зеркало, Tamano Текстиль: подушки с выставки в Париже Декор: поднос, SODA Home Décor