Что делать, если у вас в квартире низкие потолки

Как решить одну из главных проблем типовых квартир, рассказывают дизайнеры студии BeInDesign.

Белый цвет отлично увеличивает пространство и дарит ему ощущение простора и воздуха. Если вам не по душе классический белый, выбирайте пастельные, светлые тона. Подойдут холодные оттенки —светло-бежевый, голубой, розовый цвет или менее распространенные цветовые решения — бледно-лавандовый, нежно-мятный, самые светлые оттенки серого, лимонного или фисташкового.

Важно: потолок всегда должен быть светлее стен на несколько оттенков.

Удачное решение — глянцевое покрытие. Оно создаст дополнительные блики и визуально расширит пространство.

Также помогут увеличить высоту зеркальные или полированные вставки в центральной части потолка. Но такое решение уместно не для всех стилей — в некоторых случаях излишний блеск может смотреться дешево или неуместно.

Дополнительную высоту потолкам можно придать за счет накладных профилей по периметру комнаты. Если они нескольких уровней и со светодиодной подсветкой, это «раздвинет» пространство, и потолок будет казаться выше.

Есть примеры использования фотообоев или потолочной росписи, которые создают ощущение дополнительного объема. Но важно грамотно вписать их в интерьер.

Чтобы «вытянуть» пространство, можно использовать градиентную окраску стен с переходом от более темного тона к светлому и в еще более светлый оттенок на потолке.

Компенсируют низкий потолок обои в вертикальную полоску. Если комната маленькая или обилие полос вам не нравится, оформите так только одну стену — желательно ту, что напротив входа в комнату. Подойдут не только полосы, но и обои или настенный арт, в которых есть направление вверх: лозы или плющ, летящие птицы, абстрактные или геометрические фигуры с неагрессивным ритмом.

А вот контрастных, крупных и горизонтально ориентированных элементов лучше избегать. Откажитесь и от зигзагообразного или спиралевидного принта.

Можно встретить такой совет: поклеить обои с заступом на потолок для визуального увеличения высоты. Разумеется, решать вам, но смотрится такое оформление весьма странно, и удачных интерьеров, в которых реализована эта идея, почти нет.

Более гармоничный прием — потолочный карниз в цвет, особенно если он будет несколько шире обычного, но без лепных украшений.

Межкомнатные двери нужно сделать чуть выше стандартных. Их придется изготовить на заказ, и они будут чуть дороже, но это весьма эффективный прием.

Не утяжеляйте помещение громоздкой или прихотливой мебелью — выбирайте изящную и легкую. Шкафы лучше встраивать под потолок без дополнительных зазоров.

Текстиль покупайте однотонный, с минимальным орнаментом или в полоску. Декор сведите к минимуму. Хорошо будет смотреться пейзаж с прямой перспективой или динамичным движением вверх. Отлично впишутся зеркала и несколько аксессуаров из прозрачного стекла или блестящего хрома.

Пусть каркас люстры будет максимально близок к потолку, а плафоны — некрупными и смотрящими вверх. Придется кстати и торшер лаконичного дизайна.