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9 классных и полезных идей из апрельских проектов
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9 классных и полезных идей из апрельских проектов 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
В этом месяце мы, как и всегда, опубликовали много интересных дизайн-проектов, в которых профи использовали креативные и функциональные решения. А все самые полезные идеи мы объединили в этой подборке.
Если две комнаты разделяет несущая стена и объединить их невозможно, выход все-таки есть: дизайнер Елена Пономаренко присоединила общий балкон, который связал два помещения.
Отличное решение, если вы хотите обустроить квартиру в сжатые сроки и при ограниченном бюджете — выбрать скандинавский стиль, как сделала Юлия Калеми. Простые и недорогие отделочные материалы станут нейтральным фоном для мебели и декора из ИКЕА.
Если хотите разделить помещение на зоны, но при этом оставить его визуально легким и воздушным — берите пример с архитекторов студии CENS architects и присмотритесь к прозрачным стеклянным перегородкам.
Чтобы придать пространству более классический вид, Марина Филиппова создала иллюзию толстых стен как в старых домах. На самом деле в толще стен между комнатами прячутся стеллажи для книг и платяные шкафы.
Шамсудин Керимов использовал интересный прием: за кухонным гарнитуром со стороны прихожей дизайнер спроектировал шкаф для верхней одежды — так можно существенно сэкономить место.
We Create Studio отделили открытой этажеркой с растениями прихожую от гостиной-спальни. Зелень в кашпо делает интерьер более «живым», а визуально легкая этажерка не перегружает пространство.
Дизайнеры студии YUCUBEdesign предусмотрели максимум систем хранения, но «растворили» их в интерьере: решением стал вместительный шкаф, скрытый под раздвижными фрезерованными фасадами в скандинавском стиле.
Если вам нужно получить интерьер, который никогда не наскучит, — выбирайте отделочные материалы и крупную мебель нейтральных оттенков. А вот декор и текстиль пусть будут яркими как в проекте Дарьи Лукиной — их не составит труда заменить, как только захочется перемен.
Создайте пространство-трансформер как дизайнеры студии «Энигма»: с помощью раздвижных перегородок просторная студия превращается в однушку с изолированной спальней и кухней-гостиной для приема гостей.
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