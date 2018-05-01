9 классных и полезных идей из апрельских проектов

В этом месяце мы, как и всегда, опубликовали много интересных дизайн-проектов, в которых профи использовали креативные и функциональные решения. А все самые полезные идеи мы объединили в этой подборке.

Если две комнаты разделяет несущая стена и объединить их невозможно, выход все-таки есть: дизайнер Елена Пономаренко присоединила общий балкон, который связал два помещения.

Отличное решение, если вы хотите обустроить квартиру в сжатые сроки и при ограниченном бюджете — выбрать скандинавский стиль, как сделала Юлия Калеми. Простые и недорогие отделочные материалы станут нейтральным фоном для мебели и декора из ИКЕА

Если хотите разделить помещение на зоны, но при этом оставить его визуально легким и воздушным — берите пример с архитекторов студии CENS architects и присмотритесь к прозрачным стеклянным перегородкам.

Чтобы придать пространству более классический вид, Марина Филиппова создала иллюзию толстых стен как в старых домах. На самом деле в толще стен между комнатами прячутся стеллажи для книг и платяные шкафы.

Шамсудин Керимов использовал интересный прием: за кухонным гарнитуром со стороны прихожей дизайнер спроектировал шкаф для верхней одежды — так можно существенно сэкономить место.

We Create Studio отделили открытой этажеркой с растениями прихожую от гостиной-спальни. Зелень в кашпо делает интерьер более «живым», а визуально легкая этажерка не перегружает пространство.

Дизайнеры студии YUCUBEdesign предусмотрели максимум систем хранения, но «растворили» их в интерьере: решением стал вместительный шкаф, скрытый под раздвижными фрезерованными фасадами в скандинавском стиле.

Если вам нужно получить интерьер, который никогда не наскучит, — выбирайте отделочные материалы и крупную мебель нейтральных оттенков. А вот декор и текстиль пусть будут яркими как в проекте Дарьи Лукиной — их не составит труда заменить, как только захочется перемен.

Создайте пространство-трансформер как дизайнеры студии «Энигма»: с помощью раздвижных перегородок просторная студия превращается в однушку с изолированной спальней и кухней-гостиной для приема гостей.