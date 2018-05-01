Цветочный базар будет работать в саду «Эрмитаж» 1 мая

Об этом сообщили в пресс-службе сада.

«Весь день в саду «Эрмитаж» будет работать цветочный базар: свои цветы привезут цветочные базы, магазины и совхозы. Можно будет купить срезанные цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы и другие цветы в горшках, все для озеленения к весеннему сезону, горшки и кашпо», — говорится в сообщении.

В этот день в саду пройдут мини-лекции по ландшафтному дизайну, оформлению зеленой зоны на балконе или в квартире. Все желающие смогут научиться рисовать цветы на мастер-классе по живописи, а также принять участие в мастер-классе по созданию флористических композиций из живых растений.